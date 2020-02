offres avec minutes, SMS et jusqu’à 100 Go à partir de 6,99 €

la promotions Passer au vent également en février, ils permettent d’obtenir des quantités non négligeables de minutes, SMS et Giga de trafic de données à des prix très avantageux. Certains clients qui décident d’acheter une nouvelle carte SIM et de transférer le numéro auprès de l’un des opérateurs sélectionnés par Wind ont même la possibilité d’obtenir 50 Go de trafic de données pour seulement 6,99 euros par mois. Voici quelques tarifs pour les nouveaux clients, qui peuvent être activés via le site officiel de l’opérateur.

Promotions Switch to Wind: pour les nouveaux clients offres disponibles à partir de seulement 6,99 € par mois!

Les nouveaux clients Wind disposent de nombreuses promotions, parmi lesquelles méritent une attention particulière: Wind All Digital 40, le nouveau Édition limitée jeune tout compris et l’offre Tout compris 50 Flash Plus.

Le tarif All Digital s’adresse à tous les nouveaux clients et déjà clients de l’opérateur et peut être activé à seulement 14,99 euros par mois. Les clients qui le souhaitent ont la possibilité de recevoir chaque mois: des minutes illimitées sur l’ensemble des 40 Go de trafic de données en 4.5G; et en ajoutant un coût de seulement 0,99 euros par mois, voire 200 SMS à tous.

Cependant, la promotion Wind All Inclusive Young Limited Edition est réservée aux clients de moins de 30 ans, qui peut également choisir de l’activer dans la version Easy Pay. Les deux versions du tarif ont différentes quantités de SMS et de Giga par mois. Mais la différence la plus pertinente concerne la méthodes de paiement à utiliser pour les frais de renouvellement. En effet, en choisissant de supporter la dépense par le crédit résiduel, les clients disposeront de: minutes illimitées, 200 SMS et 50 Go de trafic de données. En prenant en charge les dépenses par carte de crédit, compte chèque ou carte de compte, ils pourront recevoir: minutes illimitées et SMS vers l’ensemble des 100 Go de trafic de données. Dans les deux cas, ils engageront une dépense mensuelle pour seulement 11,99 euros.

La dernière offre mentionnée ici est l’extraordinaire All Inclusive 50 Flash Plus, dont l’activation est réservée aux clients qui transfèrent le numéro de certains opérateurs virtuels. La promotion implique une dépense mensuelle pour seulement 6,99 euros et vous permet d’obtenir: minutes illimitées, 100 SMS et 50 Go de trafic de données.