Offres de haut-parleurs Bluetooth bon marché: les ventes d’Ultimate Ears offrent de grandes économies ce week-end

Ces offres de haut-parleurs Bluetooth bon marché sont là juste à temps pour le week-end de Pâques, ce qui signifie que vous pouvez économiser gros sur les modèles Ultimate Ears dès maintenant. Avec des offres et des ventes disponibles dans toute la gamme, nous avons parcouru toutes vos boutiques préférées pour vous offrir les meilleurs prix ce week-end.

Les offres d’enceintes Bluetooth les moins chères disponibles ce week-end de la gamme Wonderboom. Puissants et compacts, ces haut-parleurs sans fil offrent une qualité audio fantastique pour leur prix bas – à partir de 46 £ pour le moment.

Si vous cherchez quelque chose avec un peu plus de puissance, mais que vous voulez toujours rester dans les gammes les moins chères, vous constaterez que le modèle Boom 2 est actuellement en vente pour 71,90 £ sur Amazon – une incroyable réduction de 98 £ sur le 360 ​​intense. degré audio dans une coque étanche.

Pendant ce temps, pour seulement 30 £ de plus ce week-end, vous pouvez vous procurer le modèle Ultimate Ears Boom 3 à 100 £. Au lieu de 129 £, ce dernier modèle ajoute des basses incroyables ainsi qu’un contrôle musical à une touche à un haut-parleur déjà incroyable.

La pièce de résistance de ces offres de haut-parleurs Bluetooth bon marché, cependant, est cette remise de 110 £ sur le Megablast Ultimate Ears, maintenant à seulement 153 £ chez Currys. Compatibilité Alexa, compatible WiFi et audio incroyablement puissant – il est facile d’oublier qu’il s’agit d’un haut-parleur super portable à un prix impressionnant.

Ces offres de haut-parleurs Bluetooth bon marché offrent des économies fantastiques à réaliser pendant le week-end, mais si vous êtes aux États-Unis, vous trouverez les dernières ventes près de chez vous plus bas sur la page.

Les meilleures offres de haut-parleurs Bluetooth bon marché d’aujourd’hui

Haut-parleur Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom | £ 99 £ 46 chez John Lewis

Les offres d’enceintes Bluetooth les moins chères ce week-end sont sur le modèle Ultimate Ears Wonderboom. Il s’agit de la version originale, mais vous pouvez obtenir un haut-parleur fantastique pour moins de 50 £ ici, et ce n’est pas un accord que vous voyez tous les jours. Et nous savons, nous voyons des offres tous les jours.

Haut-parleur Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom 2 | £ 89,97 69,97 £ chez John Lewis

Passez à la deuxième génération du Wonderboom et vous obtenez une autonomie de batterie plus longue, une résistance à la poussière, une qualité sonore plus complète et un design plus léger. Pour seulement 20 £ de plus, cela vaut bien la folie supplémentaire pour plus de morceaux au soleil (de votre propre jardin) ce week-end.

Haut-parleur Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 Lite | £ 169,99 £ 71.90 sur Amazon

Donnez un coup de fouet aux choses avec un son puissant à 360 degrés, des basses incroyables et le design classique d’Ultimate Ears. Le haut-parleur Bluetooth Boom 2 est disponible pour seulement 71 £ sur Amazon en ce moment – une économie fantastique de 98 £.

Ultimate Ears Boom 3 | £ 129 100 £ chez Very

Si vous aimez davantage le look du Boom 3, vous n’êtes pas seul. Le haut-parleur compact peut apporter un volume important à la fête, et avec des commandes musicales à une touche et un design plus rationalisé, vous voudrez maximiser ce volume.

Haut-parleur Bluetooth Ultimate Ears Megablast | £ 269 153 £ chez Currys

Vous recherchez une enceinte Bluetooth bon marché prête à tout? Qu’en est-il du modèle Megablast ultra étanche, résistant aux chutes, parlant Alexa, produisant un son à 360 degrés et pompant la musique. Si tout ce battage médiatique ne vous excitait pas, cette économie de 116 £ pourrait faire l’affaire. C’est un outil polyvalent, et vaut bien l’investissement si vous recherchez quelque chose qui vous durera bien au-delà de la quarantaine.

Les meilleures offres Ultimate Ears du jour

