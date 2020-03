Offres de téléphonie mobile: ces détaillants fournissent toujours des iPhones, Samsung et plus

Un coup d’œil aux nouvelles vous dira que les services de livraison d’épicerie sont à un prix élevé et que les produits de toutes les variétés se vendent à gauche, à droite et au centre. Alors, pour les personnes qui envisageaient d’obtenir une nouvelle offre de téléphonie mobile, où cela vous mène-t-il?

Heureusement pour ceux qui ont besoin d’acheter un nouvel appareil, la plupart des détaillants continuent comme d’habitude. Que vous cherchiez à acheter des téléphones sans carte SIM, à conclure un contrat ou à acheter une nouvelle offre de carte SIM uniquement, ils sont toujours facilement disponibles sur les grands réseaux et les magasins en ligne.

Bien sûr, les livraisons prennent maintenant plus de temps et des mesures spéciales sont mises en place pour que vous n’ayez pas à rencontrer le chauffeur-livreur, mais sinon vous êtes libre de commander.

Les goûts de Carphone Warehouse, Very, John Lewis, Mobiles.co.uk, Mobiles abordables et plus encore sont tous ouverts, mais évidemment, vous devrez commander en ligne – les options de clic et de collecte sont un grand pas.

Ci-dessous, nous avons inclus tous les grands noms et tout ce que vous devez savoir pour leur commander des offres de téléphonie mobile dès maintenant.

Les détaillants proposent toujours des offres de téléphonie mobile:

Entrepôt Carphone:

Le premier nom qui viendra à l’esprit de la plupart des gens, Carphone Warehouse livre toujours exactement comme avant. Cependant, il a indiqué sur le site que des retards étaient à prévoir.

Voir l’offre

Mobiles.co.uk:

Le frère le plus abordable de Carphone Warehouse, Mobiles.co.uk continue à être stocké normalement. En fait, il propose actuellement une multitude de ventes de 48 heures sur d’énormes gammes d’appareils. Sur la plupart de ses offres, vous pouvez toujours obtenir une livraison le lendemain.

Voir l’offre

EE:

EE, le réseau 4G le plus rapide du Royaume-Uni, continue de faire des livraisons, mais à en juger par son site Web, le stock semble aller et venir, vous pouvez donc attendre un peu plus longtemps pour que quelque chose arrive.

Voir l’offre

O2:

O2 envoie toujours des téléphones, mais comme la plupart des autres options de cette liste, vous pourriez subir des retards et la situation pourrait changer d’une minute à l’autre.

Voir l’offre

Trois:

À en juger par les sections de livraison sur le site Web de Three, il continue d’offrir une livraison rapide de téléphones, de plans SIM et de haut débit à domicile.

Vodafone:

Vodafone continue de livrer et a même supprimé les frais de livraison dans un avenir prévisible pour aider les gens. Vodafone continue même d’offrir des services de réparation pendant cette période.

Sky Mobile:

Sky semble toujours livrer ses téléphones. Il n’a dit nulle part qu’il s’arrêtera et vous pouvez toujours cliquer sur l’étape de la commande sur tous les téléphones. Cela dit qu’ils sont extrêmement occupés, mais cela semble être plus pour les appels vers leurs centres d’appels.

Voir l’offre

Amazon:

Le premier endroit évident pour en chercher beaucoup, Amazon livre toujours. Cependant, il est en rupture de stock dans certaines régions et est susceptible de traiter une quantité massive de commandes, de sorte que les dates de livraison ultérieures pourraient bientôt devenir un problème.

Voir l’offre

John lewis:

De toute évidence, ses magasins ont fermé et il ne fait plus de click-and-collect, mais à part cela, John Lewis est toujours aussi fort. Soit via son application, soit en ligne, vous pouvez commander un téléphone et le faire arriver dans quelques jours.

Voir l’offre

Très:

Very continue de livrer et ne semble pas beaucoup changer dans cette situation. Il a insisté sur le fait qu’il continuera à fournir des mises à jour pour savoir si cela change.

Voir l’offre

Autres détaillants de téléphones, vous pouvez toujours commander auprès de:

Trouvez votre offre de téléphonie mobile parfaite:

Vous connaissez donc tous les détaillants disponibles pour acheter un nouveau combiné, mais quel est le plan parfait pour vous? En ce moment, les offres de téléphone Samsung et les offres iPhone semblent être les options les plus populaires et les meilleures.

Cependant, les offres de téléphones Huawei continuent de se révéler populaires et les offres Google Pixel 4 flottant ont baissé de prix.

Vous pouvez voir tout ce qui est actuellement disponible avec notre guide des offres de téléphonie mobile.