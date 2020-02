Offres du mercredi: économisez sur les iMac, les indispensables de l’iPhone et plus

Les meilleures offres de mercredi incluent l’iMac Retina 5K 27 pouces d’Apple à 1599 $, plus une nouvelle boîte dorée RAVPower remplie d’éléments essentiels pour iPhone, et le meilleur prix à ce jour sur le moniteur pour bébé Arlo. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Économisez 200 $ sur l’iMac 5K 27 pouces d’Apple

Amazon propose le dernier iMac Retina 5K 27 pouces 3GHz / 8 Go / 1 To d’Apple pour 1 599 $. Cela représente une économie de 200 $ par rapport au tarif courant et correspond à notre mention précédente. Le dernier iMac 27 pouces d’Apple est doté d’un magnifique écran Retina 5K, de graphiques AMD, de plusieurs ports Thunderbolt 3 et USB-A ainsi que d’Ethernet Gigabit. Si vous cherchez une solide machine de création de contenu de qualité professionnelle, l’iMac 5K d’Apple est sûr de faire l’affaire.

Gold Box RAVPower à partir de 12 $

RAVPower via Amazon offre jusqu’à 30% de réduction ses chargeurs portables et autres accessoires. A partir de 12 $, c’est l’occasion idéale de rafraîchir votre kit d’alimentation portable et peut-être même de prendre un joli chargeur. Vous trouverez une sélection de banques d’alimentation allant de 16750mAh à 32000mAh aux côtés d’un certain nombre de chargeurs muraux USB-C, d’adaptateurs de voiture et même d’un câble USB-C vers Lightning. Découvrez l’intégralité de la vente ici.

Arlo Baby Monitor offre le support HomeKit

Amazon propose la caméra et le moniteur compatibles Arlo Baby HomeKit pour 100 $. À titre de comparaison, le prix est généralement de 120 $ ou plus, l’accord d’aujourd’hui correspondant à notre mention précédente. Il s’agit également d’un nouveau record absolu d’Amazon. Ce moniteur pour bébé offre la compatibilité HomeKit, des flux 1080p complets, une communication sans fil bidirectionnelle et plus encore. Il est également possible de jouer des comptines adaptées aux enfants directement via le récepteur.

