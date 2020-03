Offres du vendredi: iPod touch 185 $, remise à neuf de l’iPhone 8, plus

Les meilleures offres d’aujourd’hui incluent des économies rares sur l’iPod touch d’Apple pour une durée limitée, ainsi que des réductions sur un iPhone 8 remis à neuf pour 199 $, et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Économies rares sur l’iPod touch d’Apple

Aujourd’hui seulement, Woot propose l’iPod touch d’Apple avec 32 Go de stockage pour 165 $, ce qui est inférieur au prix habituel de 199 $. Passez au modèle 128 Go pour 220 $ (Règl. 299 $). La livraison gratuite est disponible pour les membres Prime; sinon, des frais de livraison de 6 $ s’appliqueront. Les offres d’aujourd’hui sont les meilleures que nous ayons suivies sur ce modèle d’iPod touch à ce jour. Les fonctionnalités notables ici incluent un écran de 4 pouces alimenté par la puce A8 d’Apple. Vous pouvez également compter sur une caméra 8MP et un enregistrement HD 1080p. C’est une excellente option pour les enfants qui n’ont pas besoin d’un iPhone complet avec connectivité cellulaire.

Obtenez un iPhone 8 remis à neuf pour 199 $

Newegg propose l’iPhone 8 64 Go d’Apple en différentes couleurs et dans un état reconditionné certifié pour 199 $. À titre de comparaison, Apple facture 379 $ pour une remise à neuf et nous l’avons déjà vu à 330 $, l’accord d’aujourd’hui marquant un nouveau record historique. N’oubliez pas que ce modèle est compatible avec les services GSM comme AT&T et T-Mobile.

Surveillez votre nuit avec un tapis de suivi de sommeil Withings

Best Buy offre le tapis de suivi de sommeil Withings pour 79 $ US. Régulièrement à 99 $, l’offre d’aujourd’hui est inférieure de 1 $ à notre mention précédente et la meilleure que nous ayons suivie ces derniers mois. Withings Sleep réinvente le suivi avec un coussin discret sur votre matelas, qui surveille «les cycles de sommeil, suit la fréquence cardiaque, détecte les ronflements et les troubles respiratoires». Il fonctionne avec diverses plates-formes de maison intelligente, y compris Alexa, et diverses applications de suivi de la condition physique comme Apple Health. C’est un excellent moyen de mieux comprendre vos habitudes de sommeil et ses effets sur votre vie quotidienne.

Meilleures offres de reprise

Meilleures offres de reprise

