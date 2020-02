offres et actualités pour les clients low cost Vodafone

Promotions dédiées à nouveaux clients j’ai Mobile Aussi ce mois-ci, ils sont disponibles à partir de seulement 5,99 € et vous permettent d’obtenir des minutes, SMS, Giga de trafic de données et services supplémentaires gratuits. Pour le moment, les tarifs disponibles sont de trois: l’offre que j’ai. 5,99 €, l’offre que j’ai. 8,99 € et l’offre que j’ai. 12,99 €.

L’activation des promotions peut être effectuée dans les points de vente du gestionnaire ou via le site officiel, ce qui vous permet d’obtenir la carte SIM avec livraison gratuite par coursier ou avec retrait auprès d’un des marchands de journaux affiliés. N’oubliez pas que chaque offre que j’ai Mobile est dédiée à des groupes de clients très spécifiques, établis sur la base de l’opérateur d’origine. Donc:

Les clients Iliad et MVNO ont accès àoffre que j’ai. 5,99 €

Les clients Kena Mobile, Daily Telecom et les clients qui activent un nouveau numéro peuvent activerJ’ai une offre. 8,99 €

Les clients de Vodafone, Tim, Wind et Tre, en revanche, peuvent demanderJ’ai une offre. 12,99 €

Découvrons maintenant le contenu fourni par les offres I Mobile et les actualités adressées par le manager à déjà clients!

Passez à ho Mobile: voici les offres pour les nouveaux clients et les nouveautés dédiées aux déjà clients!

Les promotions destinées aux nouveaux clients ho Mobile vous permettent d’obtenir des seuils de minutes, SMS et Giga très élevés. Cependant, les clients qui activent l’offre ho offrent les plus grandes quantités. 5,99 €, qu’ils reçoivent: minutes illimitées vers tous les numéros, SMS illimités vers tous les numéros et 70 Go de trafic de données en 4G Basic.

Les clients qui demandent l’offre ont à la place. 8,99 € ou l’offre que j’ai. 12,99 € peuvent obtenir: minutes illimitées pour tous les numéros, SMS illimités pour tous les numéros et 50 Go de trafic de données en 4G Basic.

Ces derniers jours, l’opérateur I Mobile semble cependant avoir adressé des initiatives intéressantes à ses déjà clients. En fait, certains d’entre eux ont eu la possibilité d’envoyer le SMS via SMS offre d’échange, puis recevez 70 Go par mois, entraînant des frais supplémentaires de seulement 2,00 euros.