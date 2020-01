offres et options prolongées jusqu’au 2 février

La marque vent a récemment décidé de étendre certaines offres et options dédiées à tous ses clients déjà rechargeables. Certaines des offres étendues sont tout compris, intelligentes et appellent votre pays pour vous.

Après avoir introduit quelques nouvelles au cours des derniers jours, il a décidé que les offres et options qui avaient la date d’expiration d’hier, 27 janvier 2020, seront prolongées jusqu’au 3 février 2020, sauf modification.

Wind étend certaines offres et options aux clients existants

Pour le moment, le date limite prévue pour le 31 janvier 2020 des promotions pour les clients déjà appelés Édition limitée 100 Giga, qui fournit 100 Go de trafic Internet valable pendant 90 jours à compter du moment de l’activation pour un coût unique de 10,99 euros. Concernant les offres et options qui viennent d’être étendues, les clients de l’opérateur orange recevront un SMS informatif à ce sujet.

la Smart For You se caractérise par des offres avec un forfait de minutes allant de 500 à illimité et un trafic de données de 10 ou 20 Go. Les frais d’activation de cette offre sont de 14,99 € quelle que soit l’offre choisie et prévoient un renouvellement automatique pour une redevance mensuelle avec une charge sur le crédit restant. L’All Inclusive For You se poursuit également, également caractérisée par des offres tout compris avec un forfait de 500 SMS, des minutes allant de 500 à illimité et un trafic de données de 10 à 100 Go.

la Appelez votre spécial du comté s’adresse à tous les clients Wind déjà nés en Italie et se caractérise par des offres avec minutes nationales et vers le pays d’origine de l’utilisateur avec un trafic de données de 50 à 100 Go selon la variante choisie. Pour connaître toutes les offres en détail, visitez le site officiel de l’opérateur.