offres et promotions à partir de seulement 4,99 € par mois

j’ai Mobile vous permet d’activer quatre promotions, chacune destinée à des groupes spécifiques de clients créés en relation avec le gestionnaire à partir duquel la portabilité du numéro est effectuée. Les offres sont disponibles à partir de la dépense négligeable de 4,99 euros par mois et vous permettent de recevoir jusqu’à 70 Go de trafic de données en 4G Basic. Leur activation peut se faire de différentes manières. En fait, les clients peuvent décider d’acheter la carte SIM en ligne, en utilisant le site Web officiel du gestionnaire et, par conséquent, en recevant la carte SIM à la maison; ou en le récupérant auprès d’un des marchands de journaux affiliés, mais pas seulement. ho Mobile, en effet, met à la disposition de tous ses clients 3000 magasins.

Passez à ho Mobile: offres et promotions disponibles à partir de seulement 4,99 € par mois!

Les offres de l’opérateur virtuel Vodafone actuellement disponibles sont: l’offre que j’ai. 4,99 € l’offre que j’ai. 5,99 €, l’offre que j’ai. 8,99 € et l’offre que j’ai. 12,99 €.

J’offre. 4,99 €: la promotion pour les clients Iliad et MVNO vous permet de recevoir: des minutes illimitées vers tous les numéros et des SMS illimités vers tous les numéros, au coût de 4,99 € par mois.

J’offre. 5,99 €: la promotion est dédiée exclusivement aux clients Iliad et MVNO qui transfèrent le numéro et vous permet de recevoir: minutes illimitées vers tous les numéros, SMS illimités vers tous les numéros et 70 Go de trafic de données en 4G Basic.

J’offre. 8,99 €: la promotion ne peut être activée que par les clients Kena Mobile et Daily Telecom; et par les clients qui activent une nouvelle ligne. Chaque mois, le tarif comprend: minutes illimitées vers tous les numéros, SMS illimités vers tous les numéros et 50 Go de trafic de données en 4G Basic.

J’offre. 12,99 €: la promotion peut être activée par les clients Vodafone, Tim et WindTre, qui ont la possibilité de recevoir mensuellement: minutes illimitées vers tous les numéros, SMS illimités vers tous les numéros et 50 Go de trafic de données en 4G Basic.