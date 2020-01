Offres exclusives sur les bracelets de montre de luxe pour Apple Watch

Que vous ayez récemment mis à niveau l’Apple Watch Series 5 ou que vous utilisiez actuellement l’un des modèles précédents, Longvadon peut insuffler une nouvelle vie à votre Apple Watch avec ses bracelets de montre de luxe. Et Longvadon rend la mise à niveau encore plus facile pour les lecteurs en offrant une remise exclusive pour les lecteurs . avec code 9TO5MAC15 (ou votre troisième groupe gratuit si vous en achetez deux). Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails.

Chaque collection de bracelets de montre est conçue sur mesure dans les moindres détails par Longvadon en Europe. Avec deux collections dans la gamme actuelle, y compris la série Classic fabriquée à la main, Longvadon dispose d’une tonne d’options personnalisables disponibles pour aider les utilisateurs à mettre à niveau leur montre intelligente vers une montre plus formelle. Les collections comprennent une variété de palettes de bracelet de montre en cuir classiques pour hommes et femmes, ainsi que des coloris uniques qui peuvent vraiment transformer l’Apple Watch en un accessoire hors du commun.Chaque bracelet de Longvadon est dérivé du cuir de bovin français de grain supérieur. Il utilise également uniquement les couches les plus hautes de la peau afin de fournir une sangle plus durable qui est destinée à conserver sa forme dans le temps. Et pour des périodes de port prolongées, ne vous inquiétez pas, ces bandes se sentent aussi bien qu’elles paraissent. Les deux collections sont doublées du cuir suédé véritable de Longvadon pour assurer le confort de l’utilisateur pour une utilisation toute la journée. Non seulement le daim se ramollit naturellement au fil du temps, mais le rembourrage flexible fournit une couche de coussin conforme au poignet au lieu de la sensation typique d’un bracelet de montre en cuir rigide.

Semblable à la plupart des montres de luxe, chaque bracelet de montre Longvadon est équipé d’une fermeture à boucle déployante «papillon» – contrairement aux boucles ardillon ordinaires que l’on trouve sur la plupart des bracelets en cuir. Mis à part une esthétique beaucoup plus propre, le fermoir papillon le rend également très simple à utiliser et à sécuriser la bande, avec son mécanisme à double bouton-poussoir. Les cosses de niveau supérieur (316L) utilisées sont garanties pour tenir et fixer votre nouvelle sangle en toute sécurité à l’Apple Watch. Chaque option de bracelet peut être configurée et assortie en fonction de l’Apple Watch que vous possédez: Détails noirs pour la lunette Space Black en acier inoxydable, or pour la montre Apple Gold ou détails argent avec le boîtier en acier inoxydable Silver d’Apple. Ils ont également fière allure sur les modèles en aluminium Apple Watch avec lesquels nous les avons essayés, et aussi lorsque nous avons changé les choses pour un look contrasté personnalisé.

Les bracelets de montre Longvadon sont disponibles en taille moyenne à très grande pour les hommes (6,3 ”/ 160 mm – 9,5” / 240 mm) et en taille très petite à moyenne pour les femmes (5,1 ”/ 130 mm – 7,5” / 190 mm) pour tous les modèles d’Apple Watch, y compris les séries 1-5.Rendez-vous à Longvadon et bénéficiez de 15% de réduction sur votre achat avec notre code promo «9TO5MAC15» à la caisse. Les lecteurs qui achètent deux bandes recevront également une troisième sangle gratuitement. Et n’oubliez pas de consulter notre cadeau Apple Watch Series 5 sur 9to5Rewards.

