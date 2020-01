Offres Fitbit chez Walmart: baisses de prix sur les Fitbit Versa 2, Charge 3 et Inspire HR

Si vous cherchez à obtenir une remise sur le tracker d’activité le plus vendu de Fitbit, alors vous avez de la chance. Walmart a des offres incroyables sur la montre intelligente qui incluent le tout nouveau Fitbit Versa 2, Versa Lite Edition, Inspire HR et Charge 3.

Notre premier choix est le Fitbit Versa 2 qui est en vente pour 149,95 $. C’est une remise de 50 $ et le meilleur prix que nous ayons trouvé pour la montre intelligente résistante à l’eau.

Le Fitbit Versa 2 suit l’activité, les entraînements, le sommeil et les calories brûlées tout en surveillant en continu la fréquence cardiaque. La Versa 2 peut vous aider à atteindre vos objectifs de mise en forme avec plus de 15 modes d’exercice et des séances d’entraînement à l’écran qui jouent sur votre poignet et vous accompagnent à chaque mouvement. Le Fitbit fonctionne également avec Amazon Alexa, vous pouvez donc envoyer et recevoir des messages, vérifier la météo et contrôler d’autres appareils domestiques intelligents en utilisant uniquement votre voix.

Montre intelligente Fitbit Versa 2: 199,95 $ 149,95 $ chez Walmart

Walmart a la toute nouvelle montre connectée Fitbit Versa 2 en vente pour un prix record de 149,95 $. La montre intelligente offre une autonomie remarquable de six jours et vous permet de stocker environ 300 chansons sur votre poignet.

Voir l’offre

Achetez plus des meilleures offres Fitbit ci-dessous et gardez à l’esprit que ces offres fantastiques se terminent bientôt, vous devriez donc en profiter maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Les meilleures offres Fitbit:

Fitbit Inspire HR Fitness Tracker: 99 $ 79 $ chez Walmart

Pour un temps limité, vous pouvez économiser 20 $ sur le tracker fitness Fitbit Inspire HR chez Walmart. Le tracker d’activité ultra-mince est conçu pour un usage quotidien et offre une surveillance de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7 et offre jusqu’à cinq jours d’autonomie.

Voir l’offre

Fitbit Charge 3: 149,95 $ 99,95 $ chez Walmart

Amazon a le Fitbit Charge 3 en vente pour 99,95 $ chez Walmart. Le tracker de fitness résistant à l’eau offre un suivi de la fréquence cardiaque 24/7 et suit les entraînements, l’activité, le sommeil et les calories brûlés populaires.

Voir l’offre

Montre intelligente Fitbit Versa Lite Edition: 159,95 $ 119 $ chez Walmart

Vous pouvez obtenir la montre connectée Fitbit Versa Lite Edition la mieux notée en vente pour seulement 119 $ chez Walmart.C’est la plus grande remise que nous ayons vue pour la montre connectée fitness, qui est disponible en cinq couleurs différentes.

Voir l’offre

Achetez plus d’offres avec le meilleur prix et ventes Fitbit pas chers qui se produisent maintenant.

Vous pouvez également découvrir meilleur Fitbit de 2020: lequel vous convient le mieux?