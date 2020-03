Offres Google Pixel Slate: prenez un clavier gratuit et un stylo dans les dernières ventes

Ces offres Google Pixel Slate pourraient juste changer votre façon de penser la tablette 2 en 1. Vous trouverez une offre similaire disponible sur le Google Store, mais les dernières offres Google Pixel Slate chez B&H vont en fait un peu plus loin. Au lieu de devoir choisir entre un stylo Pixelbook gratuit (d’une valeur de 99 $) ou un clavier Pixel Slate gratuit (d’une valeur de 199 $), ces offres offrent tous les deux gratuitement, le prix réduit de la tablette restant inchangé.

C’est une excellente proposition et une réponse à la frustration des consommateurs face au prix étrangement élevé de la Google Pixel Slate. En jetant cette baisse de prix bien rangée et un clavier ou un stylo gratuit dans le mélange (nous vous recommandons de choisir le clavier pour maximiser votre valeur), la Pixel Slate tient enfin ses concurrents face à ses concurrents en termes de puissance pour votre argent.

Ces offres Google Pixel Slate sont disponibles sur les prix de 499 $, 599 $ et 899 $, ce qui offre une valeur étonnamment élevée compte tenu du lancement turbulent de la tablette, en particulier par rapport aux modèles concurrents de Surface Pro 7. En fait, ces prix sont tellement moins chers que l’offre de Microsoft, nous avons fait une comparaison directe dans les offres Google Pixel Slate présentées ci-dessous.

Pas aux États-Unis? Faites défiler vers le bas pour trouver les meilleurs prix Google Pixel Slate dans votre pays.

Les meilleures offres Google Pixel Slate d’aujourd’hui

Il s’agit de la plus petite configuration disponible dans ces offres Google Pixel Slate, mais vous obtenez toujours une puissante RAM de 8 Go ici pour le multitâche. Avec un stockage SSD de 64 Go, vous récupérez également une bonne partie de l’espace rapide, mais vous pouvez toujours l’étendre avec des options de stockage externe. De plus, vous pouvez vous procurer un stylo et un clavier gratuits pour démarrer!

À 599 $, un processeur i5 de 8e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go avec un clavier gratuit et stylo est une proposition intrigante. Pour seulement 100 $ de plus que le modèle M3 de 64 Go ci-dessus, nous recommandons ce modèle si vous pouvez vous étirer. À titre de comparaison, il convient de noter qu’une Surface Pro 7 avec les mêmes spécifications et un clavier vous coûtera 928,99 $ en ce moment.

Si vous cherchez à exécuter des programmes plus performants sur votre Google Pixel Slate, cette puissante version i7 de 16 Go de RAM conviendra parfaitement à vos besoins. C’est une petite augmentation de prix par rapport aux deux autres modèles répertoriés ici, mais vous doublez également votre stockage pour démarrer. Son concurrent, le Surface Pro 7, se présente à 1 428,99 $ avec les mêmes spécifications et un clavier.

La Google Pixel Slate propose un magnifique écran moléculaire de 12,3 pouces offrant une résolution de 3000 x 2000 et 293ppi – légèrement supérieur à celui de la Surface Pro 7 concurrente et beaucoup plus élevé que celui de l’iPad Pro. Cet écran se trouve dans une coque mince de 7 mm avec deux haut-parleurs frontaux pour booster l’audio de vos jeux, films et émissions.

Venant de Google, ce sera en grande partie une affaire de navigateur, mais vous pouvez bien sûr télécharger toutes les applications dont vous avez besoin depuis le Google Play Store et exécuter Office et quelques programmes Adobe également.

Nous profiterions certainement de ces offres Google Pixel Slate si vous recherchez un ordinateur portable 2 en 1 polyvalent avec un écran incroyablement impressionnant. Bien que les préoccupations initiales concernant la valeur du Chromebook obsolète aient pu en dissuader beaucoup, la récente baisse des prix et les extras ajoutés que vous prenez ici en font une excellente affaire.

