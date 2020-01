Offres iPhone 11: les 5 meilleurs contrats disponibles ce week-end

Abandonnez tous les plans de week-end que vous auriez pu aligner, car nous avons le moyen parfait et amusant de passer vos jours de congé – en achetant votre nouveau contrat de téléphone. Oui, nous avons menti, ce n’est pas amusant du tout … mais si vous cherchez à investir dans le meilleur d’Apple, nous pouvons au moins aider à soulager le stress de tout cela.

C’est parce que nous avons passé tout le temps que la toute nouvelle série d’iPhone 11 a analysé ce qui est disponible et trouvé le meilleur du meilleur. Et bien que les prix ne soient plus tout à fait standard du Black Friday, il existe encore des options prometteuses.

Avec quelques plans Big Data, des options de stockage doublées, la meilleure EE possible et plus encore, nous avons compilé ci-dessous les cinq meilleures offres iPhone 11 sur lesquelles vous pouvez mettre la main.

Les cinq meilleures offres iPhone 11 ce week-end:

1. Meilleur sur EE

2. Voyez grand sur le stockage

3. Une aubaine sur les mégadonnées

4. iPhone 11 sans carte SIM:

5. Passez à l’iPhone 11 Pro

Qu’est-ce qui rend l’iPhone 11 si bon?

L’iPhone 11 est le moins cher du dernier trio d’Apple et pourtant, il ne s’agit pas vraiment d’une rétrogradation. Vous bénéficiez toujours du nouveau processeur incroyablement rapide d’Apple, d’un écran de 6,1 pouces, d’un indice de protection IP68 et même d’une batterie de 3046 mAh, suffisamment pour vous permettre de continuer toute la journée avec une seule charge.

Lisez l’intégralité de notre Test de l’iPhone 11

