Offres ordinateur portable bon marché disponibles jusqu’à 300 $ de réduction chez HP ce week-end

Les offres d’ordinateurs portables bon marché proposent des configurations d’ordinateurs portables HP étonnantes à des prix tout aussi spectaculaires. Vous trouverez des machines super chargées dotées des derniers processeurs i7 de 10e génération, des SSD ultra-rapides et des sacs de RAM à moindre coût ce week-end, ce qui en fait le moment idéal pour décrocher un vol.

Nous voyons tout, des ordinateurs portables HP bon marché et joyeux à partir de seulement 329,99 $ tout au long du très populaire HP Envy, désormais disponible dans certaines configurations époustouflantes à partir de 849,99 $. Au milieu, vous trouverez facilement un ordinateur portable bon marché offrant une alimentation de haute qualité pour 500 $ – 700 $, comme ce HP Pavilion avec 16 Go de RAM et un SSD 256 Go en vente pour 579,99 $ en ce moment.

Vous pouvez économiser jusqu’à 300 $ avec ces offres d’ordinateurs portables bon marché de HP cette semaine, et avec tant d’offres, vous êtes sûr de trouver la machine parfaite pour tout ce que vous devez faire.

Nous suivons toutes les dernières offres d’ordinateurs portables HP aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie plus bas sur cette page – ou rendez-vous sur les meilleures offres d’ordinateurs portables bon marché que nous avons trouvées cette semaine pour la période complète.

Les meilleures offres d’ordinateurs portables d’aujourd’hui chez HP

Ordinateur portable HP 15z 15,6 pouces | 519,99 $ 329,99 $ chez HP

Le moins cher ce week-end, nous avons l’ordinateur portable HP 15z pour seulement 329 $. C’est un prix fantastique généralement réservé aux Chromebooks plus sous-alimentés, mais vous achetez en fait un excellent 8 Go de RAM, 128 Go SSD et un processeur AMD A9 décent.

Ordinateur portable HP Pavilion à écran tactile de 15,6 pouces | 679,99 $ 579,99 $ chez HP

Il y a 16 Go de RAM caché à l’intérieur de cet ordinateur portable à écran tactile mince, ce qui signifie que vous pourrez effectuer plusieurs tâches à travers un certain nombre de programmes avec facilité et charger plus rapidement des logiciels et des fichiers plus volumineux. Il y a également 256 Go de stockage SSD ici pour des temps de chargement encore plus rapides et un processeur AMD Ryzen 5.

Ordinateur portable à écran tactile HP Pavilion x360 14 pouces | 899,99 $ 649,99 $ chez HP

Passant la barre des 600 $, nous sommes ouverts à ce fantastique ordinateur portable polyvalent à écran tactile HP Pavilion x360. Avec un processeur i5 de 10e génération à la barre, vous obtenez une puissance considérable, avec 12 Go de RAM et un SSD de 512 Go également. Il s’agit d’un plus petit modèle d’écran de 14 pouces – parfait pour une portabilité supplémentaire. Passez à un modèle de 15,6 pouces avec 16 Go de RAM et un processeur i7 pour 849,99 $.

Ordinateur portable HP Pavilion à écran tactile de 15,6 pouces | 1 129,99 $ 829,99 $ chez HP

Économisez 300 $ sur cet ordinateur portable à écran tactile HP Pavilion ce week-end, et vous obtenez en même temps des spécifications brillantes pour votre argent. Il y a un processeur i7 de 10e génération méga-puissant, avec 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et 32 ​​Go de mémoire Intel Optane pour jouer avec.

Ordinateur portable à écran tactile HP Envy 13,3 pouces | 1049,99 $ 849,99 $ chez HP

Cet ordinateur portable HP Envy est disponible pour seulement 849 $ en ce moment et arbore une conception unique de grain de bois. Il s’agit d’un modèle particulièrement petit, qui ne mesure que 13,3 pouces sur l’écran, mais cet écran est un magnifique panneau de verre bord à bord WLED micro-bord. C’est un bel ordinateur, doté d’un processeur i7 de 10e génération, de 8 Go de RAM, d’un SSD de 256 Go et de 16 Go de mémoire Intel Optane.

Ordinateur portable à écran tactile HP Envy x360 15,6 pouces | 1 699,99 $ 1399,99 $ chez HP

Économisez 300 $ sur le HP Envy x360, la centrale électrique 2 en 1 super flexible dotée d’un SSD colossal de 1 To et de 16 Go de RAM. Cet ordinateur portable peut prendre à peu près tout ce que vous lui lancez, avec un superbe écran micro-bord et un processeur i7 de 10e génération exécutant tout le spectacle.

Magasinez toutes les offres d’ordinateurs portables bon marché chez HP

Plus d’offres sur les ordinateurs portables HP Pavilion et HP Envy

Les meilleures offres d’ordinateurs portables HP d’aujourd’hui

Pas configuré sur HP? Découvrez toutes les dernières ventes d’ordinateurs portables bon marché que nous avons trouvées chez tous vos détaillants préférés cette semaine. Ou, si vous cherchez quelque chose de prêt à exécuter Crysis, consultez les meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu des derniers jours.