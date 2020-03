Offres Samsung Galaxy Watch Active: économisez sur une montre connectée bon marché ce week-end

Si vous recherchez une montre connectée bon marché au cours des dernières semaines, nous avons d’excellentes offres Samsung Galaxy Watch Active qui pourraient simplement mettre fin à cette recherche. Alors que le Royaume-Uni constate actuellement des baisses de prix sur les deux modèles disponibles, les acheteurs américains peuvent profiter d’économies allant jusqu’à 94 $ sur une montre intelligente déjà bon marché.

Vous pouvez acheter la classique Samsung Galaxy Watch Active pour seulement 137 $ ce week-end – un prix fantastique étant donné qu’ils vont généralement plus près de 200 $. Vous trouverez la même montre connectée bon marché disponible pour 169 £ au Royaume-Uni, une économie de 30 £ plus petite mais toujours un prix décent pour le bracelet tout-en-un.

Le modèle original est toujours un concurrent digne dans l’espace smartwatch, offrant une pléthore d’options de suivi de la condition physique et une intégration de smartphone fantastique que l’on ne voit généralement pas à ce prix. Cependant, si vous regardez ces offres Samsung Galaxy Watch Active pour un tracker de fitness bon marché, vous voudrez peut-être envisager le dernier modèle.

La montre Active 2 offre des capteurs améliorés pour la surveillance de la condition physique, ainsi qu’une plus grande variété d’options de taille et une conception généralement rationalisée. Vous le trouverez disponible pour seulement 205 $ / 249 £ pour le moment grâce à ces excellentes économies.

Ces offres américaines Samsung Galaxy Watch Active proviennent de Microsoft et prendront fin le 15 mars, alors assurez-vous de vous accrocher avant la date limite pour profiter de certains des prix les plus bas que nous ayons jamais vus.

Les meilleures offres actuelles de Samsung Galaxy Watch Active aux États-Unis

Samsung Galaxy Watch Active | 199,99 $ 137,17 $ chez Microsoft

Vous ne faites aucun compromis en optant pour cette offre bon marché Samsung Galaxy Watch Active de Microsoft. Il s’agit toujours d’une montre intelligente extrêmement puissante, dotée de fonctionnalités qui remplissent vos 137 $ de valeur. Avec tout le suivi et la surveillance de la condition physique que vous pourriez demander, ainsi que les notifications des smartphones et Samsung Pay pour démarrer.

Samsung Galaxy Watch Active 2 | 299 $ 205 $ chez Microsoft

C’est un prix brillant pour la Samsung Galaxy Watch Active 2 boostée. Si vous recherchez d’abord un suivi de fitness et une seconde de smartwatch, vous feriez mieux de choisir ce modèle plus précis avec des trackers finement réglés et des capteurs améliorés.

Les meilleures offres actuelles de Samsung Galaxy Watch Active au Royaume-Uni

Samsung Galaxy Watch Active – 40 mm | £ 199 169,89 £ chez Amazon

La Samsung Galaxy Watch Active originale est à 30 £ de réduction sur Amazon en ce moment, ce qui rend une smartwatch bon marché encore moins chère. Vous récupérez toutes les intégrations de smartphones que vous attendez d’une montre beaucoup plus chère, avec des fonctionnalités telles que les notifications et Samsung Pay. De plus, le suivi de la condition physique est étendu et précis.

Samsung Galaxy Watch Active 2 | £ 289 249 £ chez Amazon

Économisez 40 £ sur la Samsung Galaxy Watch Active 2, désormais disponible pour moins de 250 £ sur Amazon. Avec des fonctions de surveillance cardiaque améliorées, un GPS amélioré et des capteurs plus précis, il s’agit d’une mise à niveau destinée aux gens de fitness parmi nous. Si vous recherchez une smartwatch pour suivre les notifications et Samsung Pay, vous serez mieux avec le modèle moins cher ci-dessus.

Nous suivons toutes les dernières offres de smartwatch pour vous offrir les meilleurs prix. Si vous souhaitez vous diriger directement vers d’autres ventes de Samsung Galaxy Watch Active, nous avons ce qu’il vous faut, mais nous gardons également un œil sur les dernières offres Apple Watch.