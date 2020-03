offres spectaculaires avec paiement à tempérament gratuit

Amazon a officiellement introduit le paiement tauxen effet, tous les utilisateurs peuvent décider de demander le remboursement d’un prêt en plusieurs fois sans frais supplémentaires par rapport au prix de vente final. Les produits inclus dans la campagne promotionnelle sont très nombreux, grâce également aux innombrables codes de réduction gratuits.

Amazon: codes de réduction et meilleures offres

Adaptateur de carte son USB 2.0 – prix de 5,99 euros au lieu de 9,99 euros avec le code YKNJCIE5 – LINK.

Récepteur Bluetooth pour rendre les appareils sans cette connectivité compatibles avec la connexion sans fil – prix de 10,79 euros au lieu de 17,99 euros avec le code 5CQNJAAU – LINK.

De vrais écouteurs sans fil avec empreinte digitale et connectivité Bluetooth 5.0, ainsi que la réduction du bruit – prix de 27,99 euros au lieu de 34,99 euros avec le code YIYWYBQT – LINK.

MicroSD de 32Go de mémoire – 100 Mo / s, classe 10 et U1 – prix de 6,70 euros au lieu de 12,90 euros – LINK.

Powerbank 26800mAh, chargeur portable de 30W et alimentation – prix de 38,49 euros au lieu de 54,99 euros avec le code V9EUVVAF – LINK.

Xiaomi Mi Band 4, le smartband performant avec écran couleur 0,95 pouces – prix de 29,79 euros – LINK.

Échelle de masse grasse mesure d’impédance et calcul de la graisse corporelle – prix de 22,49 euros au lieu de 29,99 euros avec le code BUGCQ2P9 – LINK.