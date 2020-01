Offres sur les ordinateurs portables Best Buy: économisez gros sur Dell, HP et Acer

Best Buy a dévoilé ses offres d’ordinateurs portables ce week-end, et il y a beaucoup à économiser sur les Chromebooks à bas prix et les puissantes batteries d’ordinateurs portables à part entière. Nous avons rassemblé nos meilleurs choix pour votre propre lecture ici, comprenant tout, d’un ordinateur portable HP SSD de 14 pouces à 128 Go pour seulement 199 $ jusqu’à 12 Go de RAM et une machine SSD de 256 Go que vous pouvez saisir pour seulement 549 $.

Il y a quelque chose pour tout le monde dans les offres d’ordinateurs portables de Best Buy ce week-end. Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable bon marché pour vous accompagner dans vos travaux scolaires ou votre navigation sur le Web et vos e-mails, vous trouverez une gamme d’offres proposant des prix inférieurs à 300 $. Ou, ceux qui cherchent à utiliser un peu plus de puissance de calcul peuvent économiser jusqu’à 200 $ sur les grandes centrales électriques.

Quoi que vous cherchiez, vous trouverez l’abondance de SSD et même la dernière génération de processeurs Intel parmi ces offres d’ordinateurs portables, nous vous laisserons donc plonger directement dans la marchandise.

Au Royaume-Uni? Vous pouvez trouver toutes les dernières ventes d’ordinateurs portables que nous avons recueillies sur le Web ici.

Offres sur les ordinateurs portables Best Buy disponibles dès maintenant

Ordinateur portable HP 14 pouces 299,99 $ 199 $ chez Best Buy

Best Buy a économisé 100 $ sur cet ordinateur portable HP de 14 pouces, et les spécifications à l’intérieur en font une fantastique baisse de prix. Cet ordinateur portable contient un SSD de 128 Go ainsi que des graphiques AMD Radeon R5, tous gérés par un processeur AMD A9. Cet ordinateur portable est un excellent achat pour tous ceux qui cherchent à effectuer un travail zippy sur la route, avec le petit encombrement et le grand stockage de HP à ce prix.

Chromebook Acer Spin 11,6 pouces 2 en 1 à écran tactile 329 $ 229 $ chez Best Buy

Ce Chromebook de 11,6 pouces est livré avec 32 Go de stockage et 4 Go de RAM. Nous ne nous inquiéterions pas trop de ce stockage, cet ordinateur a été conçu pour utiliser le cloud et Chrome OS signifie que les mises à jour seront faciles. De plus, cette offre d’ordinateur portable Acer Spin a une astuce dans son sac – l’écran tactile 2 en 1 peut également se transformer en tablette, ce qui rend le travail flexible et portable encore plus facile.

Ordinateur portable à écran tactile Dell Inspiron 15,6 pouces 449 $ 349 $ chez Best Buy

Dell a du punch avec cet ordinateur portable Inspiron particulier, et Best Buy frappe encore plus fort avec une baisse de prix de 100 $. Vous obtenez ici un processeur i3 de 8e génération avec 8 Go de RAM pour garder tout en mouvement et 128 Go de stockage SSD pour démarrer. De plus, cet écran tactile sera également utile.

Chromebook HP tactile 2 en 1 de 14 pouces 599 $ 399 $ chez Best Buy

Économisez 200 $ sur cette offre d’ordinateur portable 2 en 1 sur un Chromebook HP 14 pouces. Vous prenez ici une machine bien polyvalente, avec 64 Go de stockage intégré (bien que, encore une fois, vous utiliserez le cloud la plupart du temps) et 8 Go de RAM.

Ordinateur portable HP 15,6 pouces 629,99 $ 549,99 $ chez Best Buy

Cette bête arrive généralement bien au-delà de 600 $, mais aujourd’hui, vous pouvez la ramasser pour moins de 550 $. C’est un prix décent pour un ordinateur portable pleine grandeur avec 12 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Vous avez même 16 Go de mémoire Intel Optane et un processeur i5 de 10e génération qui gardent également tout en douceur.

