Offres téléphoniques à moins de 10 € par mois: voici la liste mise à jour

La concurrence dans le monde de la téléphonie est réelle guerre descendante. Surtout dans un pays comme l’Italie, où il y a de plus en plus de compagnies de téléphone comme Tim, Vodafone, Wind, 3, Iliad, mais moi aussi. et Kena Mobile. Ces entreprises travaillent chaque jour pour échapper à leurs clients respectifs, c’est pourquoi les offres sont souvent proposées à la baisse ne peut être activé qu’en changeant d’opérateur.

Quelles sont les entreprises et combien d’offres sont disponibles

Cette méthode est appelée Attaque de l’opérateur et le nom suggère déjà les intentions concurrentielles de ces promotions. La liste est variable et fait référence aux offres imputables sur le crédit résiduel.

À partir de Vodafone nous avons deux offres intéressantes:

Vodafone Special Unlimited 7, pour 7 euros par mois (contribution initiale de 12)

Minutes illimitées

SMS illimités

50 Go de trafic de données

Activé par les clients actuels Iliad, Fastweb Mobile et Virtual Operator

Nouveau coût SIM: 10 € (avec 5 € de crédit inclus)

Vodafone Special Minutes 50 Giga pour 9,90 euros par mois (contribution initiale de 12,10 euros)

Minutes illimitées

50 Go de trafic de données

Activé par ceux de Kena Mobile, Lycamobile et BT Enia Mobile

Coût de la nouvelle carte SIM: 10 € (avec 5 € de crédit inclus).

Passons maintenant à vent:

Wind All Inclusive 50 Fire pour 6,99 euros par mois (activation de 11,99)

Minutes illimitées

200 SMS

50 Go de trafic de données

Activé par les clients actuels Iliad, Fastweb Mobile et Virtual Operator

Frais d’activation: 11,99 € (si la carte SIM reste active pendant moins de

Coût d’une nouvelle SIM: 10 €

Wind All Inclusive 50 Flash + pour 6,99 euros par mois (activation de 11,99)

Minutes illimitées

100 SMS

50 Go de trafic de données

Activé uniquement en ligne par Iliad et MVNO

Coût d’une nouvelle SIM: 10 €

Wind All Inclusive Special 50 pour 9,90 euros par mois (activation de 11,99)

Minutes illimitées

200 SMS

50 Go de trafic de données

Activé par les clients Lycamobile

Coût d’une nouvelle SIM: 10 €.

3 Italie

3 Italia Play 50 Unlimited pour 6,99 euros par mois

Minutes illimitées

50 Go de trafic de données

Activé par les clients Iliad, Fastweb Mobile et MVNO

Coût d’une nouvelle SIM: 10 €

3 Italia Play Power Digital 60GB pour 6,99 euros par mois

Minutes illimitées

200 SMS

60 Go de trafic de données

Ne peut être activé qu’en ligne par les clients Fastweb Mobile et MVNO (sauf pour Kena Mobile et ho. Mobile)

Coût d’une nouvelle carte SIM: 20 €, avec 20 € de crédit inclus.

Tim au lieu de cela, pour toutes les offres à suivre, il prévoit des frais d’activation d’environ 12 euros et un coût SIM de 10 euros.

TIM Mercury 50 Go pour 7 euros par mois

Minutes illimitées

50 Go de trafic de données

Activé par les clients Iliad, Fastweb Mobile et Virtual Operators

TIM 7 Extra Go Nouveau pour 7 euros par mois

Minutes illimitées

SMS illimités

30 Go de trafic de données

Activé par les clients Fastweb Mobile et MVNO

TIM Steel 50 Go pour 7,99 € par mois

Minutes illimitées

SMS illimités

50 Go de trafic de données

Activé par les clients Iliad, Fastweb Mobile et MVNO

TIM Special xTe pour 9,99 € par mois

Minutes illimitées

SMS illimités

50 Go de trafic de données pouvant être activés par les clients Iliad, Fastweb Mobile et MVNO.

Nous avons aussi iliad, l’un des plus jeunes avec des prix plutôt compétitifs sur le marché. Offres Iliad tous offrent un coût de 9,99 euros entre la SIM et l’activation.

Iliad Voce à 4,99 euros par mois

Minutes illimitées

SMS illimités

40 Mo de trafic de données (non Go)

Activé par tous les nouveaux clients, également pour les nouveaux numéros et également en ligne

Iliad Giga 40 pour 6,99 euros par mois

Minutes illimitées

SMS illimités

40 Go de trafic de données

Activé par tous les nouveaux clients, également pour les nouveaux numéros et également en ligne

Iliad Giga 50 pour 7,99 euros par mois

Minutes illimitées

SMS illimités

50 Go de trafic de données

Activé par tous les nouveaux clients, également pour les nouveaux numéros et également en ligne.

Enfin, nous avons une offre de Kena Mobile, Opérateur virtuel TIM qui ne prévoit pas de frais de simulation ou d’activation:

Kena 5,99 Flash (5,99 euros par mois)

Minutes illimitées

SMS illimités

70 Go de trafic de données jusqu’à 30 Mb / s (sous réseau TIM)

Activé par les clients actuels d’Iliad, Fastweb et MVNO, également en ligne.

À la fin de la liste, nous avons ho.Mobile, opérateur virtuel de Vodafone, dont les frais d’activation sont égaux à 0,99 euros, carte SIM incluse.

I. 5,99 (5,99 € par mois)

Minutes illimitées

SMS illimités

50 Go de trafic de données jusqu’à 30 Mb / s (sous réseau Vodafone)

Activé par les clients actuels d’Iliad, Fastweb et MVNO, également en ligne.

Maintenant que vous avez la liste à jour, gardez à l’esprit que les offres sont sujet à changement constant. Sbizzarritevi!