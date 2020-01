Offres TV Best Buy: Économies Super Bowl de Samsung, LG, TCL, etc.

Si vous recherchez les meilleures offres de télévision du Super Bowl, alors ne cherchez pas plus loin que la vente de télévision de Best Buy le jour du match. Vous pouvez marquer des prix Black Friday comme sur une gamme de téléviseurs de grandes marques comme Samsung, LG, Toshiba, et plus encore. Vous pouvez même économiser 15% de réduction supplémentaire sur les téléviseurs TCL séries 5, 6 et 8 à la caisse lorsque vous appliquez le code de coupon TCLDOLBY1.

Notre offre de télévision préférée le jour du jeu est le téléviseur intelligent 4K de 65 pouces de LG qui est en vente pour 479,99 $. C’est une remise de 120 $ et le meilleur prix que nous ayons trouvé pour le téléviseur Ultra HD.

Le téléviseur 65 pouces offre une expérience de visionnement premium grâce à la qualité d’image 4K Ultra HD qui se traduit par des couleurs vives et audacieuses et un contraste profond. Le téléviseur intelligent comprend webOS, qui vous permet de diffuser en continu vos films et émissions de télévision préférés à partir d’applications telles que Netflix, Hulu, Disney Plus, etc. Le téléviseur LG fonctionne également avec l’assistant Google et Amazon Alexa afin que vous puissiez utiliser votre voix pour contrôler votre téléviseur et d’autres appareils domestiques intelligents.

Téléviseur intelligent LED UHD 4K de 65 pouces de LG: 599,99 $ 479,99 $ chez Best Buy

Cette affaire ira vite! Vous pouvez accrocher le téléviseur LG 65 pouces 4K en vente au prix de 479,99 $ chez Best Buy. Le téléviseur intelligent UHD intègre webOS et fonctionne avec Amazon Alexa et l’Assistant Google pour le contrôle vocal.

Voir l’offre

Découvrez ci-dessous les meilleures offres télévisées de Best Buy pour la journée du jeu qui incluent une gamme de tailles et de fonctionnalités différentes. Ces remises sont des offres à durée limitée, vous devez donc agir rapidement avant qu’elles ne disparaissent.

Offres TV Best Buy:

Téléviseur Fire HD intelligent Toshiba 32 pouces: 179,99 $ 149,99 $ chez Best Buy

Si vous avez besoin d’un téléviseur à petit écran, les membres de Best Buy peuvent économiser 30 $ sur le téléviseur HD Toshiba 32 pouces de Best Buy et recevoir gratuitement un point d’écho de 3e génération. Le téléviseur intelligent intègre l’expérience Fire TV afin que vous puissiez diffuser votre contenu préféré à partir de l’écran d’accueil de votre téléviseur.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent 4K UHD Roku série 5 de 43 pouces: 349,99 $ 259,99 $ chez Best Buy

Économisez 15% de plus sur ce téléviseur TCL 43 pouces 4K lorsque vous appliquez TCLDOLBY15 à la caisse. Le téléviseur intelligent a l’expérience Roku qui vous donne accès à des milliers de films et d’émissions de télévision.

Voir l’offre

Téléviseur Fire Fire UHD Smart Insignia 50 pouces: 349,99 $ 279,99 $ chez Best Buy

Le téléviseur 4K Insignia de 50 pouces bénéficie d’une réduction de 70 $ chez Best Buy et vous obtenez un point d’écho de 3e génération gratuit. Le téléviseur intelligent intègre l’expérience Fire TV afin que vous puissiez diffuser Netflix, Hulu et Disney + à partir de l’écran d’accueil de votre téléviseur.

Voir l’offre

Téléviseur Samsung Smart UHD 4K 65 pouces: 699,99 $ 599,99 $ chez Best Buy

Économisez 100 $ sur le téléviseur 4K 65 pouces Samsung de Best Buy. Le téléviseur grand écran offre une expérience d’image premium avec la technologie PurColor qui se traduit par des couleurs vives et des contrastes nets.

Voir l’offre

Téléviseur Roku Smart 4K UHD série 4 de 75 pouces TCL: 999,99 $ 699,99 $ chez Best Buy

Un excellent prix pour un téléviseur 4K grand écran, vous pouvez obtenir le téléviseur TCL 75 pouces en vente pour 699,99 $. Le téléviseur intelligent intègre l’expérience Roku, ce qui vous permet de profiter de plus de 500 000 films et émissions de télévision ainsi que de la télévision en direct.

Voir l’offre

