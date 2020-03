Offres: vente d’un jour Best Buy, accessoires Anker à partir de 9 $, plus

Les meilleures offres de mercredi comprennent une nouvelle vente Best Buy avec des iMac de moins de 1 000 $, plus le nouveau prix Anker à partir de 9 $ et l’iPhone 6S à 99 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

La vente d’un jour de Best Buy offre des iMac Retina à moins de 1 000 $

Best Buy a aujourd’hui une nouvelle vente d’un jour proposant un certain nombre de baisses de prix dans tous les domaines de la technologie grand public, y compris les produits Apple, les téléviseurs, etc. La tête d’affiche est l’iMac Retina 4K 21,5 pouces d’Apple 3,6 GHz / 8 Go / 1 To pour 1 000 $. À titre de comparaison, le prix est généralement de 1 299 $, l’accord d’aujourd’hui étant le meilleur que nous ayons vu depuis novembre. Apple comprend ici un écran Retina 4K de 21,5 pouces construit autour d’un processeur Intel i5 à 3,6 GHz, 8 Go de RAM et un disque dur Fusion de 1 To. Vous bénéficierez également de deux ports Thunderbolt 3, d’une connectivité USB-A et du Wi-Fi 802.11ac. C’est une excellente machine pour les créateurs de contenu en herbe, la navigation sur le Web et la retouche photo légère. Découvrez l’intégralité de la vente ici.

Fresh Anker offres à partir de 9 $

Amazon propose le chargeur mural USB-C Atom III Slim 30 W récemment lancé par Anker pour 21 $. C’est en baisse de 14 $ par rapport au taux courant, 1 $ de moins que le plus bas historique de tous les temps, et le meilleur que nous ayons vu. Avec un design ultra-compact, ce chargeur mural est un achat facile pour les voyageurs fréquents ou comme chargeur de chevet où l’espace peut être limité. Les fonctionnalités notables ici incluent un seul port USB-C soutenu par 30W de puissance, ce qui en fait une réponse appropriée pour charger des iPhones, iPads et divers appareils Android, ainsi qu’une prise pliable qui réduit encore son encombrement. Accédez à l’intégralité de la vente ici pour des offres supplémentaires de 9 $.

iPhone 6s peut être le vôtre pour seulement 99 $

Walmart propose actuellement l’iPhone 6s Smartphone 32 Go sur Straight Talk pour 99 $. Alors que vous auriez initialement payé 649 $ lors du lancement du combiné, il a récemment été vendu 225 $ chez des détaillants comme Best Buy. L’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente et est l’une des plus faibles que nous ayons vues à ce jour. L’iPhone 6 d’Apple pourrait ne pas être en mesure de répondre aux demandes des utilisateurs avertis de nos jours, mais c’est un combiné parfait pour les enfants ou les grands-parents. Il existe toujours une liste respectable de fonctionnalités, notamment un appareil photo 12 Mpx, Touch ID, un écran Retina de 4,7 pouces, etc. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

MacBook 12 pouces 512 Go d’Apple à 900 $

Costco offre actuellement à ses membres le MacBook 12 pouces 512 Go d’Apple dans les trois couleurs pour 900 $. Vendu à l’origine pour 1 499 $, l’offre d’aujourd’hui est la plus basse que nous ayons vue depuis des mois sur un modèle neuf et est la meilleure disponible. Centré autour d’un écran Retina, le MacBook 12 pouces d’Apple vante la connectivité USB-C et un SSD de 512 Go dans un format ultra-portable. Bien qu’il ait été abandonné en 2019, ce modèle était un Mac bien-aimé par beaucoup. Parfait pour ceux qui ont besoin de chaque pouce d’espace dans leur sac de transport quotidien, pour les enfants ou les grands-parents, cette machine est toujours bien équipée pour gérer la charge de travail de tous ceux qui n’ont pas besoin des dernières nouveautés. En savoir plus dans notre examen pratique.

Étui en silicone ROUGE pour iPhone XS Max (PRODUCT)

Amazon propose actuellement la coque en silicone rouge officielle d’Apple pour iPhone XS Max (PRODUCT) pour 20 $. Après avoir chuté de 39 $, un prix que vous trouverez toujours chez Apple, l’offre d’aujourd’hui vous fait économiser 49% et correspond à notre mention précédente pour le plus bas historique d’Amazon. La coque officielle d’Apple recouvre votre iPhone XS Max d’un silicone souple et de styles rouges vifs. On dit qu’il “s’adapte parfaitement aux boutons de volume, aux boutons latéraux et aux courbes de votre appareil sans ajouter de volume”, et l’intérieur est également doublé d’un matériau en microfibre pour bercer doucement votre appareil. En tant que personne qui utilise des étuis en silicone d’Apple sur son iPhone depuis des années, c’est une recommandation facile si vous cherchez à compléter votre combiné avec une coque de haute qualité. Plus de détails ci-dessous.

