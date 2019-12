Offrez-vous Nova Launcher Prime pour 1 $ (ou moins) cette saison des Fêtes

Avec plus de 50 millions Installe, Nova mène clairement le clan du lanceur, et la raison de cette approbation générale est rien de sa pléthore d'options de personnalisation. Si vous avez attendu patiemment un accord pour débloquer plus de fonctionnalités rang haut de gamme, est maintenant le temps de frapper ce bouton d'achat, comme développeur est un peu généreux pour la saison des vacances. Nova Launcher premier peut être acheté pour seulement 1 $ aux États-Unis, alors que ceux qui vivent peuvent économiser encore plus ailleurs.

Nova Launcher Prime est maintenant en vente au prix le moins cher dans votre région. Obtenez-le avant la fin de la vente qui sera bientôt. Image reproduite avec l'aimable autorisation de @PixelFlow pic.twitter.com/yuaDp8mYrr – Nova Launcher (@Nova_Launcher) 22 décembre 2019

Le NAL Nova Prime, listés séparément du lanceur principal sur le Play Store, vous met habituellement en arrière 5 $ aux États-Unis. Mais pour un temps limité, ce prix a été réduit à 1 $, ce qui est la même affaire Nova a offert à Noël dernier. En Allemagne, notre propre Manuel pourrait voir une baisse à 0,59 € (0,65 $) par rapport aux 5,25 € habituels, tandis que pour moi, ici en Inde, le prix de vente n'est que de 10 ₹ (0,14 $), contre 99 ₹.

Jusqu'à présent, je suis resté sur le lanceur Nova juste parce que je choisirai Google Discover sur OnePlus Shelf tous les jours (seuls les utilisateurs de T-Mobile OnePlus 6T ont de la chance), et la barre de recherche ancrée est un bonus. Cependant, la nouvelle navigation gestuelle n'a pas été à la hauteur avec lanceur Nova, comme cela est le cas avec l'action de lancement qui prétend avoir le soutien reçu geste dans la dernière version.