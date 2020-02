Oh merveilleux, la Russie traque apparemment nos satellites dans l’espace maintenant – .

Les relations du président Trump avec la Russie ont largement contribué au procès de destitution qui a captivé Washington DC et la presse nationale ces derniers jours. Mais pour tout le monde dénonçant bruyamment la perception selon laquelle le leader du monde libre pourrait se rapprocher de la Russie – et l’effet qui peut ou non avoir eu sur les élections de 2016 – cela ne semble pas avoir secoué le pays de son ancien froid Voies de guerre. À savoir: On commence à craindre qu’un mystérieux satellite russe ne soit actuellement en orbite autour de la terre pour une raison: en espionner un sur nos propres satellites espions.

Michael Thompson, assistant d’enseignement supérieur à l’Université Purdue pour qui les satellites sont une spécialité, a tweeté sur la façon dont les gens doivent garder un œil sur cela. Et pourquoi c’est le cas.

Rendre cela plus intrigant est le fait que tout cela se fait à peu près ouvertement. Il n’y a pas vraiment de grands secrets ici, car il existe de nombreuses données accessibles au public (suivies par des détectives de satellites amateurs) qui suivent les quelque 2200 satellites actifs du monde entier.

Quelque chose à regarder potentiellement: Cosmos 2542, un satellite d’inspection russe, a récemment synchronisé son orbite avec USA 245, un NRO KH11.

Un fil: pic.twitter.com/LqvYiIYBMd

– Michael Thompson (@M_R_Thomp) 30 janvier 2020

Ce qui s’est passé, c’est que depuis le lancement du satellite Cosmos 2542 de novembre à janvier, il ne s’est pas vraiment approché du satellite de reconnaissance américain KH-11. Cependant, quelque chose a changé il y a quelques semaines. Non seulement la sonde russe s’est étrangement rapprochée, mais elle a aussi apparemment changé sa configuration orbitale pour correspondre essentiellement à l’orbite de notre satellite qui est dans l’espace depuis la fin de 2013.

L’une des raisons de l’inquiétude est qu’à cette distance, il devrait pouvoir capturer des photos détaillées.

L’orbite relative est en fait assez intelligemment conçue, où Cosmos 2542 peut observer un côté du KH11 lorsque les deux satellites entrent pour la première fois dans la lumière du soleil, et au moment où ils entrent dans l’éclipse, il a migré de l’autre côté. pic.twitter.com/zaEBZJhFaO

– Michael Thompson (@M_R_Thomp) 30 janvier 2020

Thompson et d’autres ont émis l’hypothèse que la valeur d’espionnage sur un satellite comme celui-ci est sans doute marginale. Comme indiqué, nos sondes spatiales ne sont pas vraiment cachées et de nombreuses technologies et fonctionnalités sont assez publiques. Alors, quelles autres possibilités pourrait-il y avoir? Donnez-lui une seconde … une viendra à vous … si vous avez deviné “utiliser comme une arme”, eh bien, vous n’êtes pas seul.

Au moins un expert a émis l’hypothèse que de telles manœuvres pourraient être, sinon un prélude à une sorte de conflit, alors au moins une pratique exécutée pour cette éventualité. L’expert en vaisseau spatial russe Anatoly Zak a déclaré à The Daily Beast que suivre un satellite espion américain de cette manière commence à sembler assez inquiétant si l’on considère que le satellite américain en question ne semble pas avoir de mécanisme de défense. Vous pourriez peut-être équiper des satellites comme la Russie d’explosifs, a expliqué Zak, auquel cas s’il s’approchait trop des nôtres, «cela pourrait probablement faire du mal».

Source de l’image: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL / EPA-EFE / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.