Oh regardez, voici plus de téléphones pliables Samsung que personne n’achètera – .

Samsung a annoncé aujourd’hui ses résultats au quatrième trimestre et en année pleine, avec comme point culminant la «faible demande» que la société a admis pour le moment pour les smartphones et les tablettes. Bien sûr, tous les fabricants de téléphones concurrents de Samsung ne ressentent pas nécessairement la même chose en ce moment – prenez Apple, par exemple. Tellement de gens réclamaient apparemment d’acheter des modèles de sa nouvelle série iPhone 11 qu’Apple a en fait dépassé Samsung pour une fois au cours du quatrième trimestre, une période où Apple a battu toutes les marques d’Android pour devenir le meilleur fournisseur de smartphones au monde.

«Alors que la demande globale de smartphones et de tablettes a augmenté (d’un trimestre à l’autre) en raison de la saisonnalité de fin d’année, les revenus de l’activité mobile ont diminué… car l’effet des lancements de nouveaux modèles phares s’est estompé», a déclaré Samsung aujourd’hui, avant de poursuivre. d’ajouter: «En ce qui concerne le premier trimestre, la demande de smartphones et de tablettes est faible en raison de la faible demande saisonnière. Dans ces circonstances, Samsung s’attend à ce que les revenus des smartphones augmentent grâce à une meilleure gamme de produits avec le lancement de nouveaux modèles phares et de smartphones pliables. »

Le plan directeur pour cette année, apparemment, prévoit que le Galaxy Z Flip soit le premier pliable de… beaucoup? La société devrait dévoiler cette nouvelle coque pliable le 11 février, lors de la première conférence de presse Unpacked de 2020, après la date de mise en vente du 14 février. Presque tout ce qu’il y a à savoir sur le téléphone a déjà fui, y compris son prévu Étiquette de prix de 1400 $ – ce qui le rend plus abordable que le Razr de Motorola.

Source de l’image: LetsGoDigital

Le prochain successeur serait le véritable successeur du Galaxy Fold de l’année dernière, que tout le monde a choisi d’appeler officiellement le Fold 2, du moins pour l’instant. Il sera livré avec un verre ultra-mince et plus résistant aux rayures, ainsi qu’un support S Pen et un écran pliable de 8 pouces. Les autres fonctionnalités attendues incluent un appareil photo 108MP, les derniers chipsets de Snapdragon et Exynos, ainsi qu’un support 5G.

Pour ce qui reste à venir après tout ça, il faudra attendre et voir. Mais il semble que Samsung prépare encore plus de combinés pliables pour les mettre sur le marché cette année. Pour son activité mobile au cours du reste de l’année, Samsung a déclaré aujourd’hui dans le cadre de sa publication des résultats qu’il s’attend à ce que la demande d’écrans OLED augmente ainsi que l’adoption plus large des smartphones 5G. «La Société déploiera des efforts pour accroître ses ventes et augmenter son utilisation avec une clientèle plus large et une plus grande compétitivité des produits. En particulier, Samsung cherchera à répondre activement à la demande de nouvelles applications telles que les appareils pliables et autres produits informatiques. »

Source de l’image: OMER MESSINGER / EPA-EFE / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.