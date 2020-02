Oiseaux de proie: Ewan McGregor fier d’être dans un film de super-héros animé par des femmes

Au cours d’une récente apparition tard dans la nuit, Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn), Ewan McGregor explique à quel point il est fier de faire partie de ce film de super-héros créé par des femmes et dirigé par des femmes. La grande majorité des films réalisés aujourd’hui (pas seulement des films de super-héros) sont encore principalement réalisés avec des hommes comme vedettes, réalisateurs, écrivains et producteurs, mais l’industrie devient progressivement plus égale en termes de représentation des sexes devant et derrière la caméra.

Dans le cas des films de super-héros, Wonder Woman et Captain Marvel sont des exemples récents de films dirigés par des femmes. Wonder Woman a également été réalisée par Patty Jenkins, qui revient pour la suite, Wonder Woman 1984, pour laquelle elle a également travaillé sur le scénario. Captain Marvel a été co-réalisé par Anna Boden, et elle a également travaillé sur le scénario, tout comme Genève Robertson-Dworet, tandis que la co-scénariste du Guardian of the Galaxy, Nicole Perlman, a contribué à l’histoire. Cela a pris du temps, mais ces dernières années, les femmes ont commencé à laisser leur marque dans les films de super-héros. Pourtant, Birds of Prey est le premier d’un grand studio qui ne se contente pas de mettre en vedette des femmes – Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez et Ella Jay Basco – il est également réalisé, écrit et largement produit par femmes – Cathy Yan, Christina Hodson, Sue Kroll et Robbie.

Tout en faisant la promotion de Birds of Prey lors d’une apparition dans The Tonight Show avec Jimmy Fallen, Ewan McGregor a partagé à quel point il était excité de faire partie de ce film axé sur les femmes et pour son rôle de méchant du film et de “chef misogyner” Black Mask.

“Il est grand temps que nous ayons ce film de super-héros créé par des femmes et réalisé par des femmes. C’est un film vraiment puissant. C’était juste excitant de faire partie d’un film qui couvre certaines des absurdités misogynes auxquelles vous avez à faire face. avec sur une base quotidienne. J’étais en quelque sorte honoré d’être le chef mysogyner dans le film. Donc, je ne suis pas un personnage très gentil dedans. Mais j’étais fier d’en faire partie, de commencer à transmettre ce genre de message là-bas parce que c’est important. “

Black Mask est l’alter ego du patron du crime, Roman Sionis, et c’est le très mauvais type avec lequel Harley Quinn, Black Canary, Huntress, Renee Montoya et Cass Cain doivent traiter avec Birds of Prey. Son bras droit et psychopathe total, Victor Zsasz (Chris Messina), n’est pas trop gentil non plus. Et compte tenu du fait que Birds of Prey est le premier film d’équipe de super-héros mettant en vedette un groupe de femmes, il est parfait que leurs méchants soient des idiots misogynes qui sous-estiment probablement les dommages que ce gang de filles peut faire. Comme McGregor le fait remarquer dans ses commentaires, aligner ces attitudes sur les méchants du film envoie un message important et puissant qui est malheureusement toujours pertinent et nécessaire.

Birds of Prey met non seulement ses personnages féminins à l’honneur, mais permet également aux femmes de raconter cette histoire. Ce n’est un secret pour personne à quel point Robbie a été fortement impliqué dans les coulisses, servant de producteur du film en plus de sa star. Elle a joué un rôle fondamental dans l’élaboration de ce prochain chapitre de l’histoire de Harley dans DCEU et a aidé à faire apparaître des personnages DC moins connus sur grand écran. Avoir une réalisatrice travaillant à partir d’un scénario écrit par une femme est tout aussi important, permettant au film un point de vue qui est encore rarement vu dans les superproductions à gros budget. Être un projet axé sur les femmes fait Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) une expérience unique mais aussi passionnante, et c’est particulièrement excitant d’entendre McGregor vouloir en faire partie pour cette raison.

