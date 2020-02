Oiseaux de proie: existe-t-il une scène de post-crédits?

Les scènes post-crédits sont une tradition pour les films de super-héros à ce stade, et même si cela peut être dû à l’exemple du MCU, le DCEU moderne a fait de même. Wonder Woman, Aquaman et Shazam ont tous taquiné les films à venir avec leurs scènes d’après-crédits, il est donc naturel de supposer que Birds of Prey en inclurait également un. Mais, à la manière typique de Harley Quinn, il vaut parfois mieux s’attendre à l’inattendu. Jetons un coup d’œil à la fin de Birds of Prey et décomposons exactement ce qui s’est passé après la fin du générique.

De toute évidence, des spoilers massifs à partir de maintenant. Veuillez procéder avec prudence!

Le dernier acte de Birds of Prey voit les membres de l’équipe titulaire se réunir pour la première fois, principalement par accident. Harley, dans le but de sauver sa propre vie, a organisé une rencontre avec Black Mask au Booby Trap, une maison funéraire abandonnée, pour remettre Cassandra Cain, qui a avalé le diamant codé Bertinelli qu’il est si désespéré de posséder. Si Harley la livre, Black Mask la laissera partir – ou, du moins, c’est ce qu’il dit. Ses chances de survivre à l’échange, se rend-elle vite compte, sont beaucoup plus faibles qu’elle ne le souhaiterait. Les choses se compliquent, cependant, lorsque Renee Montoya et Dinah Lance prennent le vent de la réunion et se présentent au Booby Trap pour arrêter Black Mask et sauver Cass respectivement. Dinah arrive avec le bras droit de Roman, Victor Zsasz, qui mène à son tour la dernière pièce du puzzle au funhouse – Huntress, qui ne se soucie pas réellement de Harley, Cass ou Roman, mais veut la mort de Zsasz pour son implication dans le meurtre de sa famille, se présente. Enfin, les cinq protagonistes sont au même endroit en même temps.

Après avoir traité Zsasz en lui tirant une balle dans le cou avec une arbalète et en le poignardant à plusieurs reprises avec une fléchette tranquillisante (qui peut ou non l’avoir tué – bien que Huntress le pense clairement), l’équipe se rend compte que leur seul réel L’option est de travailler ensemble pour éliminer Roman. Mais Roman, qui a entouré le Booby Trap de sbires lourdement armés, n’a pas l’intention de faciliter les choses. Ce qui s’ensuit est un combat massif à travers le Booby Trap, se terminant par une poursuite en voiture avec Huntress conduisant une moto, remorquant une Harley portant des patins à roulettes derrière elle. C’est Cass qui a finalement sauvé la situation en plantant une grenade sur Roman et en tirant la goupille, ce qui l’a fait exploser en un million de petits morceaux sur le port de Gotham. Zsasz a peut-être une chance de survivre, mais Roman ne l’a certainement pas.

La poussière retombant, les femmes se retrouvent à faire le point sur leur situation dans un restaurant mexicain, à boire le jour et à se connaître. Mais avant que quiconque ne devienne trop copain, Harley et Cass font une pause pour cela, se faufilant pour partir au coucher du soleil et laissant Renee, Helena et Dinah pour déterminer leurs prochaines étapes. Les trois d’entre eux, comme le raconte Harley, deviennent une équipe d’autodéfense – se faisant appeler les Oiseaux de proie – après que Renee a quitté les forces, Dinah renonce à essayer de rester sur la touche et Helena est satisfaite de sa quête de vengeance. La fin de Harley et Cass est un peu plus ouverte, mais cela implique fortement que Harley a l’intention de prendre Cass sous son aile comme une sorte de protégé, du moins pour le moment. Bien sûr, cela peut signifier que Cass aura un certain rôle dans le prochain redémarrage de James Gunn Suicide Squad, mais nous ne pouvons pas être sûrs, surtout compte tenu de la rapidité et de la liberté du DCEU avec une continuité de l’univers partagé.

Quant à un bon dard post-crédits? Birds of Prey propose uniquement un gag audio et aucune scène réelle. Si vous vous asseyez dans le générique, Harley brise le quatrième mur pour parler au cours des dernières secondes, promettant qu’elle va partager un détail super secret sur Batman. Mais elle ne fait que dire “Batman f–” avant que l’écran et son audio ne soient complètement coupés. Qu’est-ce que Batman “f —“? Le monde pourrait ne jamais le savoir.

La prochaine sortie sur grand écran de Harley sera The Suicide Squad, prévue pour le 6 août 2021.

