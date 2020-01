Ok le Galaxy Folds, mais combien de Mate X Huawei a réussi à vendre?

Pendant le CES à Las Vegas, Samsung a révélé combien Galaxy Fold a réussi à expédier au cours de ces mois. Le nombre n’est pas exagérément élevé, en fait il est bien inférieur aux estimations qui avaient été publiées mois précédent. Cela dit, le géant sud-coréen s’est dit satisfait de la tendance du marché et de la 400 000 unités ont pleinement satisfait, compte tenu également de l’erreur du lancement initial et du prix particulièrement élevé. Ok Samsung alors, mais Huawei comment ça se passe

Avant l’annonce du Galaxy Fold, il semblait qu’il allait y avoir une course à mort avec le Mate X, mais ensuite tout s’est déroulé. Quelques nouvelles sur le smartphone de Huawei sont sorties, mais c’est le rival qui a catalysé la scène. À l’échelle du marché? D’unités expédiées? Même les mêmes, Huawei a doublé.

Huawei contre Samsung, Mate X contre Galaxy Fold

Mots officiels, la société a vendu 100 000 unités par mois passé depuis le lancement de l’appareil, le 15 novembre. Le total est simple, un plus un équivaut à deux et il est donc sûr de dire qu’ils ont été vendus 200 000 compagnon X. Il s’agit de la moitié des Galaxy Folds, mais il est également vrai que son lancement a eu lieu deux mois plus tard que Samsung, de sorte qu’en deux mois, il pourrait atteindre le même chiffre que son rival.

Une chose est sûre, le première génération de smartphones pliants connaît son succès et c’est une excellente nouvelle. Ces ventes inciteront les entreprises à faire évoluer la technologie pour offrir modèles meilleurs et moins chers. Les fruits étaient déjà visibles avec les annonces de cette année.