Olympus E-M1 Mark III est une centrale électrique Micro Four Thirds avec un prix correspondant

L’Olympus E-M1 Mark III a suivi sa récente fuite avec une annonce officielle – et cela confirme que l’un des appareils photo Micro Four Thirds les plus puissants que nous ayons vus sera livré avec un prix premium correspondant.

L’E-M1 Mark III, qui se trouve en dessous du vaisseau amiral E-M1X et hérite de nombreuses fonctionnalités, s’adresse aux pros et aux amateurs passionnés qui accordent de la vitesse, des prises de vue à main levée et de la portabilité dans un système avec une large gamme d’objectifs natifs.

Bien que les capteurs Four Thirds soient plus petits que leurs équivalents APS-C et plein format, ils permettent aux caméras comme l’E-M1 Mark III de contenir des fonctionnalités qui seraient autrement difficiles à intégrer dans un boîtier de 500 g. L’un d’eux est un système de stabilisation d’image dans le corps (IBIS) qui prétend fournir 7,5 arrêts de compensation, permettant aux tireurs de poche d’utiliser des vitesses d’obturation plus lentes pour aider à préserver la qualité de l’image.

Le capteur Live MOS 20,4 Mpx est malheureusement le même que son prédécesseur, mais est associé à un nouveau processeur TruePic IX qui alimente des compétences AF et logicielles impressionnantes, que nous avons vues pour la première fois sur le E-M1X. Il s’agit notamment de la prise de vue haute résolution portable 50MP, qui aide les photographes de paysage à contourner la limitation de 20MP du capteur, et de la mise au point automatique Priorité visage et yeux, qui découle de l’AF à détection de phase de 121 points.

Les autres améliorations de l’Olympus E-M1 Mark II incluent un nouveau “ sélecteur multidirectionnel ” (autrement connu sous le nom de joystick) pour sélectionner rapidement les collimateurs autofocus et “ Live ND ” pour voir les effets du filtre de densité neutre intégré sur vos clichés dans le viseur.

(Crédit image: Olympus)

Outre ces nouvelles fonctionnalités, l’E-M1 Mark III partage de nombreuses similitudes avec son prédécesseur, notamment un corps en alliage de magnésium étanche aux intempéries et sa technologie SSWF (Super Sonic Wave Filter Filter), qui devrait garder le capteur exempt de poussière embêtante particules.

La vidéo 4K de la caméra a également reçu une petite bosse avec l’inclusion du profil plat OM-Log400, qui permet à des tireurs plus avancés de noter des séquences en post-production.

L’Olympus E-M1 Mark III présente-t-il des inconvénients? Bien qu’il semble être un bon polyvalent, le principal est probablement le prix. Il sera disponible à l’achat uniquement à partir de fin février pour 1799,99 $ / 1599,99 £ (environ 3086 AU $), ou dans diverses combinaisons de lentilles en kit.

Ces kits comprennent un avec l’objectif M.Zuiko Digital ED 12-40 mm f / 2.8 Pro pour 2499,99 $ / 2199,99 £ (environ 4240 AU $) ou un autre avec l’objectif M.Zuiko Digital ED 12-100 mm f / 4.0 IS Pro pour 2899,99 $ / 2499,99 £ (environ 4820 AU $).

Ces prix sont assez élevés lorsque vous pouvez vous procurer un Sony A7 III et Nikon Z6 plein format pour environ le même prix demandé. D’autre part, l’E-M1 Mark III est destiné à différents photographes et les objectifs Micro Four Thirds sont considérablement plus petits et plus abordables que leurs équivalents plein format.

Si vous n’avez pas besoin de toutes les nouvelles fonctionnalités de l’E-M1 Mark III, l’E-M1 Mark II restera en vente au prix de 1299,99 £ (environ 1680 $ / 2510 $ AU) ou de 1999999,99 $ (environ 2580 $ / 3860 AU $).