on cherche la distraction avec les arrivées d’avril 2020

Pendant cette période de quarantaine forcée, nous sommes tous un peu plus attachés aux plateformes de contenu TV et streaming. Aujourd’hui, nous voulons vous parler Amazon Prime Video qui, comme vous le savez, insère chaque mois de nouveaux contenus dans son catalogue.

Au début de la semaine dernière, le géant de Seattle avait mis gratuitement sa plateforme à la disposition de tous les utilisateurs faisant partie de la “zone rouge”, changeant d’avis lorsque cette “zone rouge” s’est répandue à travers l’Italie. Découvrons ensemble les prochaines versions.

Amazon Prime Video: certaines des versions d’avril 2020

Évidemment, il est encore trop tôt pour pouvoir dresser une liste détaillée de tous les contenus qui arriveront sur le catalogue en avril, mais nous pouvons encore jeter un coup d’œil à ce qui a déjà été annoncé au cours des mois et des semaines précédents. Au mois de avril par exemple une nouvelle série se déroulant dans le monde de The Walking Dead débarquera sur le catalogue, intitulée The Walking Dead: World Beyond.

Il s’agit d’un spin-off mettant en vedette deux filles, aux prises avec le monde post-apocalyptique peuplé de hordes de zombies. Une autre nouvelle série télévisée s’appelle Contes de la boucle, science-fiction basée sur les travaux de Simon Stålenhag. Il raconte un monde peuplé de machines et de créatures étranges où une énorme machine a été construite pour expliquer les grands mystères de l’univers: ce sera cependant la cause de certains événements mystérieux. Tales From the Loop sera disponible auprès de 3 avril 2020.

Au mois de Mai 2020 le nouveau film intitulé débarquera Le vaste de la nuit, par le réalisateur émergent Andrew Patterson. C’est un thriller de science-fiction qui se déroule à la fin des années 50 avec un présentateur de radio et un standardiste. Ces derniers découvrent une fréquence mystérieuse sur les ondes radio de leur ville, ce qui les poussera à enquêter pour changer leur vie à jamais.