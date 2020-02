on dit que l’iPhone 5G comptera sur une antenne personnalisée

Apple essaie toujours d’avoir sa propre antenne

En effet, selon les rumeurs, les concepteurs obsédés par l’épaisseur d’Apple ont une antenne personnalisée. Ils ont acheté la technologie Intel l’année dernière pour une raison. Cela rend l’iPhone 5G plus élégant que possible si la société s’appuie sur Qualcomm.

En outre, même si Qualcomm et Apple ont brisé leurs droits d’auteur, il est allégué qu’Apple préférerait utiliser le moins de composants possible d’autres sociétés pour éviter de payer plus cher pour eux. Le fait que le téléphone utilise un modem Snapdragon X55 pour la 5G – tout comme les modèles Samsung – c’est apparemment évident, mais le choix entre les deux options serait en jeu depuis au moins quelques semaines.

En effet, Apple doit finalement faire un choix et commencer à fabriquer les appareils – sans parler des accessoires comme des étuis – avant leur introduction et leur vente à l’automne. Le pli supplémentaire, bien sûr, est la complexité de la technologie 5G qui est encore relativement nouvelle.