on revient à l’ancien avec des piles amovibles

Smartphone: on remonte dans le monde antique avec des piles amovibles

En raison d’une batterie épuisée, tous les composants encore pleinement fonctionnels de l’appareil, de l’écran au processeur, sont inexorablement jetés, alors qu’au contraire ils doivent être traités comme des déchets spéciaux en raison des matériaux qui les composent.

L’initiateur de l’initiative est le politicien allemand Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne dont la proposition sera évaluée mi-mars par des collègues à Bruxelles. Le projet de document fait référence à toute une série de avantages pour le marché induit des entreprises spécialisées dans la réparation et le remplacement. Une autre proposition prévoit l’introduction d’un chargeur unique pour tous les smartphones, c’est-à-dire les nouvelles qui ont rendu furieux Apple il y a quelques jours.

Bien que l’initiative soit louable, vous devez faire face à une série de processus pour restaurer les batteries actuelles des smartphones à des formes standard remplaçables. Par conséquent, si jamais vous revenez à l’ancien, vous devrez restaurer le compartiment amovible et repenser la structure de l’appareil à partir de zéro. Et nous sommes sûrs que des fabricants comme Samsung et Huawei ne seront pas si enthousiastes à ce sujet.