Amener l’invincible Saitama au royaume des combattants de l’anime One Punch Man: un héros que personne ne connaît traduit la société dirigée par les héros en un combattant de l’arène amusant. Semblable à My Hero: One’s Justice, récemment publié, A Hero Nobody Knows recrée l’atmosphère à indice d’octane élevé de la société Hero de sa série. De Mumen Rider à Tank Top Master, les fans de la série peuvent se battre avec certains des héros et méchants les plus populaires de la série. Cependant, étant basé sur une série aussi rapide et passionnante, A Hero Nobody Knows réussit dans sa présentation mais manque de toute sorte de “punch” dans son gameplay.

Comparer un héros que personne ne connaît à certains combattants de l’arène anime illumine les problèmes que pose le jeu. En regardant l’une des plus grandes séries de combats d’arène d’anime, Naruto: Ultimate Ninja Storm illustre comment le jeu récemment sorti ne répond pas aux attentes. La série Ninja Storm offre aux fans des visuels magnifiques et une expérience de jeu de combat amusante mais décontractée. Abriter une liste gigantesque et illustrer l’amour et le souci du détail pour chacun de ces personnages Ninja Storm représente la norme d’or pour la façon dont ces jeux devraient fonctionner.

Là où A Hero Nobody Knows échoue, c’est dans sa vitesse de jeu. Avec des options de mobilité maladroites et des problèmes de fréquence d’images, le jeu n’a pas la vitesse qu’un jeu One Punch Man devrait avoir. Cela ne veut pas dire que le gameplay n’est pas amusant du tout lorsque vous jouez des matchs avec un copain et face à A.I. monstres le jeu est vraiment une explosion à jouer. Cependant, il aurait pu devenir l’étalon-or pour le combat d’arène à un rythme élevé et amusant. Rien dans un match de A Hero Nobody Knows ne semble se connecter au combat à grande vitesse et aux enjeux élevés de sa source.

À son actif, le jeu présente la grande distribution de One Punch Man dans un style artistique visuellement attrayant. En plus de pouvoir créer un personnage personnalisé qui peut porter une multitude de costumes et utiliser une variété de styles de combat. Le jeu offre à ses joueurs un monde ouvert à explorer avec une variété de missions à accomplir allant de la remise d’une lettre à la lutte contre les criminels. Le combat réel du jeu est réactif et amusant, offrant une expérience de frappe de bouton agréable.

Le jeu possède certains problèmes de fréquence d’images dans son immense monde. En plus d’un système de mouvement maladroit et de types de missions répétitives, le jeu n’est pas sans défauts. Mais pour les fans de l’anime qui recherchent une expérience amusante, c’est le titre pour vous. La déception réside dans le potentiel débridé que One Punch Man: un héros que personne ne connaît eu et comment il ne répond pas aux attentes des fans.

One Punch Man: un héros que personne ne connaît est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

