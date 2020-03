One Punch Man, un héros que personne ne connaît: Guide du personnage de Saitama

Le combattant de l’arène anime récemment sorti One Punch Man: un héros que personne ne connaît traduit les personnages emblématiques de One Punch Man et les convertit en combattants jouables. Un héros que personne ne connaît résume le sentiment d’être membre de la société dirigée par les héros autour de laquelle la série tourne. De faire face au Deep Sea King menaçant de se mesurer à Speed ​​of Sound Sonic, A Hero Nobody Knows excelle dans sa présentation et son exécution. Parmi les personnages que le jeu propose, il n’y a pas de meilleure représentation d’un seul personnage que l’incarnation du jeu du héros titulaire, Saitama.

A Hero Nobody Knows incarne le sentiment d’affronter et de vaincre les méchants et les héros de la série One Punch Man. Il fournit une vaste gamme de personnages jouables et les présente comme presque identiques à leurs homologues de la série. Chaque héros est connecté à son classement de classe et à son tour, chacun de ces héros a un niveau de puissance relatif dans le jeu. Pour ne pas dire qu’il est impossible de vaincre un héros de classe S avec un héros de classe C, mais c’est difficile, comme il se doit. Ce concept est mieux vu lorsque vous jouez en tant que protagoniste de la série, Saitama.

Comment utiliser Saitama dans One Punch Man: un héros que personne ne connaît

Lorsque vous utilisez Saitama, il est important de comprendre ses avantages et ses inconvénients. Le personnage est sans aucun doute le plus puissant de la distribution, cependant, il ne vient pas sans quelques défauts.

Le premier défaut est que le personnage est inaccessible dès le début d’un match. Lorsqu’il joue en tant que héros, il ne pourra pas se battre jusqu’à ce qu’il arrive sur les lieux. C’est pour équilibrer la réalité qu’il est un personnage si fort, mais cela oblige essentiellement les joueurs à se battre avec une main liée derrière le dos.

Cependant, une fois que le personnage est arrivé sur les lieux, il est un tank imparable. Avec une série d’attaques létales aussi puissantes que polyvalentes. De ses coups de poing normaux consécutifs à son coup de poing sérieux, Saitama est équipé d’un arsenal de super mouvements mortels. Le personnage se trouve également être l’un des plus durables du jeu, uniquement endommagé par des méchants de rang Dragon et plus. C’est un personnage qui, une fois sur le champ de bataille, est presque impossible à arrêter.

Bien que son ensemble de mouvements n’ait rien de spécial, il a des dégâts élevés et un réservoir de santé élevé. S’il est autorisé à entrer dans la mêlée, il peut inverser le cours de la bataille en un instant.

One Punch Man: un héros que personne ne connaît est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

