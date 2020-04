One Tree Hill: 15 meilleurs épisodes, classés

Pendant neuf saisons, les fans ont exploré la vie des habitants d’une petite ville appelée Tree Hill à travers le drame pour jeunes adultes One Tree Hill. Ils ont regardé des lycéens se battre pour attirer l’attention et l’affection, puis ils ont regardé les mêmes personnages que des adultes qui luttaient pour trouver leur place dans le monde.

À l’origine, la série était centrée sur Lucas Scott, le fils abandonné par Dan Scott. Lucas et son demi-frère Nathan ont fini par se disputer des places dans la même équipe de basket-ball du lycée. Bien que les deux aient commencé comme des adversaires amers, ils sont devenus amis et se sont fait de meilleures personnes. Bien sûr, lorsque Chad Michael Murray a quitté la série, l’attention s’est complètement déplacée de Lucas à Nathan. Si quelque chose pouvait mal tourner dans la vie de Nathan, c’est le cas, laissant les fans sur le bord de leurs sièges, en attendant plus.

Sur les 187 épisodes de la série, nous avons rassemblé le meilleur des meilleurs et classé les meilleures heures de One Tree Hill.

Mis à jour par Amanda Bruce le 19 avril 2020: One Tree Hill a fonctionné pendant près de 200 épisodes avant d’atteindre sa fin, donc s’arrêter aux 10 meilleurs épisodes ne semble pas suffisant. Plus d’épisodes ont été ajoutés à cette liste depuis sa publication originale pour donner un aperçu plus complet de la série dramatique.

15 Hardcore ne mourra jamais, mais vous le ferez (S9E10)

Cet épisode particulier est celui qui permet à de nombreux scénarios de recevoir une clôture. Alors que Quinn et Clay maîtrisent leur passé, Brooke affronte Xavier, l’homme qui l’a ciblée à plusieurs reprises, une fois de plus. La grande histoire de l’heure, cependant, est l’équipe étrange pour sauver Nathan Scott.

Julian, Dan et Chris Keller forment un trio improbable pour ramener Nathan à sa famille de kidnappeurs. On rappelle au public que Julian veut juste être un bon gars, Chris a toujours des sentiments pour Haley et Dan, malgré tous ses défauts, aime sa famille. Les fans n’auraient peut-être jamais pensé que les trois pourraient travailler ensemble, mais en fin de compte, ils sauvent la mise.

14 Vous appelez ça de la folie, mais j’appelle ça de l’amour (S4E16)

Le bal est censé être un moment amusant pour les élèves du secondaire, mais pas tant pour les adolescents de Tree Hill. Lucas ne passe pas son bal avec Peyton tout en réalisant que Dan en sait plus sur la mort de Keith qu’il ne le dit. Nathan et Haley découvrent qu’ils pourraient ne pas s’intégrer aussi bien parmi leurs amis de lycée maintenant qu’ils sont déterminés à leur mariage. Une grande partie de l’épisode, cependant, est consacrée à la tragédie et au triomphe de Brooke et Peyton.

Les deux amis ont été à l’écart, mais se réconcilient dans des circonstances horribles. Le harceleur de Peyton tient son otage, et c’est Brooke qui les découvre. Les deux jeunes femmes s’associent pour l’abattre une fois pour toutes.

Obtenez Cape. Porter une cape. Mouche. (S6E03)

Beaucoup des meilleurs épisodes de One Tree Hill se concentrent sur des circonstances tragiques. Celui-ci n’est pas différent.

Alors que Brooke fait face aux conséquences d’une nouvelle attaque dans la série, tout le monde fait face à la mort choquante de Quentin Fields. C’est navrant de voir Haley essayer de comprendre comment parler de la perte avec ses élèves et son fils. Il est tout aussi navrant de voir Brooke essayer de se maintenir jusqu’à la toute fin de l’épisode.

12 cent (S5E12)

Lorsqu’une série dramatique atteint 100 épisodes, les scénaristes ont tendance à se donner à fond pour les fans qui s’y tiennent. Dans «Hundred», les scénaristes font exactement cela, permettant aux fans de faire quelques voyages dans le passé alors que Nathan, Peyton et Lucas regardent tous en arrière sur leurs relations passées.

Bien sûr, Lucas est censé épouser Lindsey, mais Lindsey se rend compte que l’histoire la plus romantique qu’il ait jamais écrite concerne en fait Peyton, et elle le laisse à l’autel. Pour ne pas être en reste sur le front du drame, Dan sauve Jamie de sa nounou, le mettant sur la voie de renouer avec sa famille.

11 Souviens-toi de moi comme un moment de la journée (S6E24)

La finale de la saison six fonctionne si bien car elle aurait pu facilement être une finale de série. Cela attache beaucoup de points faibles aux personnages et, malgré des circonstances presque tragiques, donne à beaucoup d’entre eux ce qui pourrait être une fin heureuse.

Brooke se réconcilie avec sa mère et trouve l’amour avec Julian. Nathan entre dans la NBA. Dan commence ce qu’il pense être un chemin vers la rédemption. Peyton donne naissance à sa fille. L’épisode marque la fin d’une époque, Peyton et Lucas quittant également Tree Hill, plaçant le spectacle sur une nouvelle voie.

10 Les endroits où vous avez le plus peur (S1E02)

Certains fans de One Tree Hill pourraient affirmer que le deuxième épisode de la série ne mérite pas une place dans le top 10. Habituellement, les premiers épisodes de la série se retrouvent parmi les pires alors que les écrivains découvrent leur chemin. «Les endroits où vous avez le plus peur» donne vraiment le ton à toute la série.

Cet épisode aurait tout aussi bien pu être le pilote réel de l’émission. L’épisode est le premier à présenter Sophia Bush dans le rôle de Brooke. Il ne comporte pas non plus de scènes avec l’actrice originale interprétée comme Haley en arrière-plan. Le public commence également à vraiment comprendre la rivalité entre Nathan et Lucas avant que toutes les histoires ne se multiplient.

9 4 ans, 6 mois, 2 jours (S5E01)

Au moment de sa diffusion, un épisode comme celui-ci était inédit pour un drame pour adolescents. Au lieu de laisser les téléspectateurs voir les personnages aller au collège, le récit a avancé quatre ans, de sorte que le casting principal était maintenant des adultes après le collège.

«4 ans, 6 mois, 2 jours» a fait bondir le public à l’âge adulte alors que tout le monde luttait pour trouver sa place dans un monde adulte. Le fils de Nathan et Haley devient un personnage régulier et un objectif majeur de la série pour les quatre prochaines années. C’était un changement risqué, mais bienvenu, pour un drame pour adolescents.

8 photos de vous (S4E13)

Le public a souvent vu les mêmes personnages interagir à plusieurs reprises sur One Tree Hill. Avec l’épisode de la saison quatre “Pictures Of You” qui a changé, permettant des moments vraiment amusants entre des paires de personnages inattendus.

Les aînés du secondaire ont été jumelés pour un devoir scolaire, et ils ont dû passer une heure avec quelqu’un, puis rendre compte de ce qu’ils ont appris de l’expérience. Cela a permis à de nombreux personnages de s’ouvrir les uns aux autres d’une manière que le public n’avait pas encore vue.

L’épisode nous a également donné un excellent segment où tous les acteurs ont pu faire des impressions de célébrités, un moment plus léger pour lequel le spectacle n’était pas exactement connu.

7 Ténèbres au bord de la ville (S8E11)

Pas une tonne d’épisodes de la seconde moitié de One Tree Hill ne se classent dans le top 10. De nombreux fans pensaient que les deux dernières saisons n’avaient pas le charme des premiers épisodes. Cela étant dit, il y a eu quelques épisodes qui ressemblaient à l’original One Tree Hill.

“Darkness On The Edge Of Town” a apporté une autre grosse tempête à Tree Hill … et un autre gros accident de voiture. Après avoir sauvé les camarades de classe de Jamie, Brooke et Jamie se sont retrouvés coincés dans une voiture qui coulait lorsqu’un autre véhicule les a heurtés juste à côté du pont et dans l’eau. C’était à Julian de les retirer. Bien que Julian et Brooke aient toujours semblé être un couple mal adapté, cet épisode a prouvé que les deux avaient quelque chose de spécial.

Cela a également permis de clore l’histoire de Quinn-Katie. Quinn prit le dessus sur son harceleur et fit arrêter l’autre femme.

6 Tout d’un coup je manque tout le monde (S4E21)

Alors que le lycée touchait à sa fin, Haley et Karen ont commencé le travail. L’épisode a vu Karen vivre une séquence de rêve émotionnelle avec Keith, tandis que Haley et Nathan devaient vraiment comprendre ce que cela signifiait d’être de jeunes parents.

Bien sûr, dans un drame pour adolescents, le lycée ne peut pas se terminer sans une énorme fête. Rachel a organisé une fête qui comprenait également une séquence de danse mémorable de la chanson des Spice Girls «Wannabe» que les fans ont adoré. Ramenant le spectacle à son point de départ, le groupe d’amis s’est finalement retrouvé au bord du fleuve pour une revanche de Nathan-Lucas.

C’est le genre d’épisode qui aurait pu fonctionner comme un final de série si nécessaire.

5 Le vent qui a soufflé mon cœur (S3E13)

La météo a joué un rôle important à One Tree Hill. Plus précisément, les tempêtes. Dans cet épisode de la saison 3, une tempête a provoqué une panne de courant et beaucoup de confrontations avec les sentiments.

CONNEXES: 10 choses qu’une colline d’arbre a fait mieux que Gossip Girl (& Vice Versa)

Tout au long de l’épisode, tous les personnages principaux ont dû faire face à des choses qu’ils avaient précédemment évitées. Brooke et Lucas ont parlé du passé et ont commencé à comprendre leur relation. Nathan et Haley ont commencé à parler de leurs plans pour l’avenir. Bien que les discussions entre les couples aient été intéressantes pour le public, c’est le scénario de Peyton qui a eu le plus d’impact. Peyton a fait face à la réalité de la maladie de sa mère biologique – et a perdu sa mère biologique dans le même épisode.

4 Avec des yeux fatigués, des esprits fatigués, des âmes fatiguées, nous avons dormi (S3E16)

C’est l’épisode qui a prouvé que One Tree Hill n’était pas seulement un feuilleton pour adolescents, qu’il pouvait s’attaquer à des problèmes plus complexes avec ses intrigues au lycée. En cette saison de trois heures, un camarade de classe a apporté un pistolet à l’école et a ouvert le feu, créant un tournant majeur pour le spectacle.

Bien que de tels événements se produisent dans la vie réelle, à l’époque, les drames du secondaire ne les incluaient pas souvent dans leurs scénarios. Cet épisode a en fait remporté plusieurs prix pour sa représentation des complexités impliquées. C’est aussi l’épisode où Dan Scott a pris la vie de son frère, un événement qui continuera de façonner le spectacle jusqu’à la finale de sa série.

3 Danny Boy (S9E11)

La plupart des spectateurs détestaient Dan Scott. C’est indéniable. Il est cependant difficile de contester la taille de sa présence dans la série. Parfois, c’était un gars qui voulait juste le meilleur pour son fils. D’autres fois, il était un tueur glacé qui rendait tout le monde misérable. “Danny Boy” a vu son temps sur la série se terminer.

Après la disparition de Nathan, Dan a sauvé son fils et l’a ramené à Tree Hill. Aux yeux de Nathan, malgré tout ce que Dan a fait dans le passé, il était toujours son père et il l’aimait toujours. Alors que la série disait au revoir à Dan, cela lui a révélé qu’il retrouvait son frère Keith dans l’au-delà. Les deux ont réconcilié leurs différences dans la mort, bien qu’ils n’aient jamais pu le faire dans la vie. L’envoi émotionnel est un moment fort de l’émission pour les fans qui l’ont suivi pendant neuf saisons.

2 certains que vous donnez (S4E09)

C’est le genre d’épisode qui aurait pu être un final de saison. Les Tree Hill Ravens ont atteint le match de championnat, seulement pour des obstacles qui les déchiraient presque.

Nathan était censé lancer le jeu pour un bookmaker. Bien que Lucas veuille l’arrêter, son état cardiaque signifiait qu’il ne pouvait pas jouer longtemps. En conséquence, l’équipe n’était pas à son meilleur. Pour couronner le tout, les pom-pom girls ont emmené Haley à l’hôpital pour vérifier son bébé lorsqu’elle souffrait.

Il semblait que tous les obstacles étaient passés lorsque Haley a découvert qu’elle allait avoir un garçon et Nathan a repris la tête dans le match. Ils ne faisaient que commencer, car une victoire au championnat a conduit le bookmaker à essayer de renverser Nathan. Il a frappé Haley à la place, et Lucas a subi une crise cardiaque en la faisant monter dans l’ambulance. Ce fut une fin tendue et déchirante pour un épisode bourré.

1 Le spectacle doit continuer (S3E22)

Si les écrivains voulaient une leçon pour donner au public une fin heureuse, seulement pour les laisser balancer impuissants sur un cliffhanger à la fin, c’est l’épisode à regarder. La saison trois s’est terminée avec Nathan et Haley renouvelant leurs vœux lors d’une cérémonie de mariage officielle – puis avec un horrible crash.

Les fans étaient ravis de voir Nathan et Haley s’engager pleinement l’un avec l’autre avec un mariage. Malheureusement, les fans ont également dû passer le hiatus à se demander si Nathan survivrait après avoir plongé d’un pont pour sauver son oncle et Rachel. Ajoutez une grossesse surprise, et il y avait beaucoup de choses à dire pendant qu’ils attendaient des mois pour que le spectacle revienne.

