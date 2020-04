One World: Together at Home en direct – Regardez le concert bénéfice de Lady Gaga sur le coronavirus en ligne maintenant

Que vous regardiez avec optimisme vers la fin de l’auto-isolement ou que vous vous résigniez à entamer encore quelques semaines de verrouillage, la télévision incontournable de ce week-end est une évidence – l’événement musical et culturel du siècle est à nos portes et c’est tout qui se passe en ligne ce soir. Les Rolling Stones sont le dernier ajout à la gamme étoilée organisée par Lady Gaga en partenariat avec Global Citizen. Successeur spirituel de Live Aid, voici où regarder gratuitement le concert de One World: Together at Home ce week-end aux États-Unis, au Royaume-Uni et partout ailleurs dans le monde.

One World: Together at Home en un coup d’œil

One World: Together at Home est un événement virtuel sans précédent organisé par Global Citizen pour collecter des fonds pour l’OMS et les professionnels de santé de première ligne pendant la pandémie de Covid-19. Se déroulant ce soir le samedi 18 avril, la méga émission de deux heures est diffusée à 20 h HE / HNP (19 h CT) aux États-Unis sur à peu près tous les réseaux dont vous avez jamais entendu parler, y compris ABC, CBS et NBC. Les coupe-câbles peuvent le diffuser via Sling TV sans payer un sou, car le service propose actuellement une délicieuse promotion Happy Hour où il fournit du contenu gratuitement entre 17 h et minuit HE. De l’autre côté de l’étang, cela fait 1h du matin, mais la BBC le diffuse dimanche à l’heure britannique la plus sociable de 19h15 BST.

Animée par Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon et Stephen Colbert, la programmation de One World: Together at Home est aussi sans précédent que la crise pour laquelle elle espère lever des fonds pour la surmonter. Il y a des légendes musicales sous la forme d’Elton John, Paul McCartney et Stevie Wonder ainsi que des ajouts de dernière minute The Rolling Stones; des célébrités comme The Beckhams, Oprah et Samuel L. Jackson; et trois des plus grands numéros de 2020 de la commissaire de l’événement Lady Gaga, Billie Ellish et Taylor Swift.

Au-delà de cela, les jeunes des années 90 mécontents obtiennent leur dose grâce à Eddie Vedder, Billie Joe Armstrong et Alanis Morissette. Même les fans de musique classique ont un régal en magasin avec la permission d’Andrea Bocelli et Lang Lang, tandis que ceux après un groove encore plus fluide peuvent s’attendre à Alicia Keyes, Usher et Jenifer Hudson – par le biais de Pharrell, Rita Ora et Sam Smith.

Et pour ceux qui veulent regarder avec leurs enfants ou leurs parents, il y a Chris Martin, Michael Buble et The Killers – parce que rien ne crie “ lockdown ” comme un single sur Houseparty.

Même le casting de Sesame Street devrait apparaître! Nous sommes sûrs que vous voudrez vous connecter à cet événement mondial massif, qui verra les bénéfices reversés à l’Organisation mondiale de la santé et aux professionnels de la santé des coronavirus de première ligne, donc sans plus tarder – voici comment regarder One World: Together at Home et diffuser le plus grand concert des temps modernes gratuitement, peu importe où vous êtes dans le monde.

Comment regarder One World: Together at Home en direct – diffusez le concert en ligne aux États-Unis ce soir

À partir de 20 h HE / HE et de 19 h HNC, One World: Together at Home est diffusé sur un certain nombre de chaînes gratuites gratuites, notamment ABC, CBS et NBC. Cela signifie que vous pouvez probablement vous connecter via votre téléviseur – ou Google vous orientera avec plaisir vers les différentes options de streaming en direct gratuites offertes par ces réseaux.

Si vous avez complètement coupé le cordon, votre meilleur pari est Sling TV, où une offre spéciale vous permet de regarder gratuitement le meilleur des offres de télévision en direct du service entre 17 h et minuit HE chaque soir – donc One World: Together at Home est couvert dans le cadre de la promo Sling TV Happy Hour.

Vous pouvez également envisager de vous inscrire à un essai gratuit de Hulu. Cela vous permettra de regarder la même couverture One World: Together at Home que vous le feriez sur un téléviseur, via les réseaux énumérés ci-dessus – tandis qu’Amazon Prime Video représente une autre option de streaming en ligne facile et commence à se préparer au grand concert à partir de 14 heures HE – à nouveau , un essai GRATUIT est disponible.

Regardez le concert de One World: Together at Home au Royaume-Uni – détails de la diffusion en direct gratuite

Une heure de départ aux États-Unis à 20 h signifie que le concert One World: Together at Home ne commencera qu’à 1 h du matin au Royaume-Uni. Mais n’ayez crainte, car les Britanniques peuvent profiter d’une rediffusion complète de l’événement à partir de l’heure la plus sociable (mais toujours socialement distanciée) de 19h15 BST le dimanche 19 avril.

Il sera diffusé sur BBC One à ce moment-là, ce qui signifie qu’il peut également être facilement diffusé à l’aide de BBC iPlayer – vous n’avez besoin que d’une licence TV valide et c’est totalement gratuit.

Au-delà de cela, ceux qui souhaitent regarder en temps réel trouveront un certain nombre d’options de streaming en ligne gratuites, avec des goûts comme YouTube, Facebook et Twitter qui hébergent tous les flux.

Si la couverture de la BBC est ce que vous recherchez mais que vous ne pouvez pas vous connecter en raison du blocage géographique, n’oubliez pas que vous pouvez contourner ce problème simplement en téléchargeant et en installant un VPN.

Où regarder One World: Together at Home gratuitement au Canada ce soir

Diffuser en direct One World: Together at Home et regarder le concert en Australie gratuitement

C’est un jeu d’enfant et bat pour les Australiens ce dimanche matin, car le spectaculaire One World: Together at Home est diffusé par Channel 10 de 10h à 12h AEST le 19 avril. Ceux qui ont une option de streaming pur Down Under peuvent également consulter beIN – le normalement le service axé sur le sport se lance dans la musique ce week-end, parce que … il n’y a pas de sport?

Comment regarder One World: Together at Home de partout dans le monde

Le concert One World: Together at Home est largement diffusé sur les chaînes gratuites du monde entier, et est disponible en streaming gratuit en ligne via un certain nombre de services populaires. Cependant, si vous ne pouvez pas accéder à la plate-forme que vous souhaitez en raison de restrictions de blocage géographique, il existe une solution simple.

Le téléchargement d’un VPN vous permettra de diffuser One World: Together at Home, où que vous soyez. Ce simple logiciel modifie votre adresse IP afin que vous puissiez accéder au contenu de n’importe où dans le monde, simplement en vous indiquant l’emplacement où il est disponible.

Bien qu'il y ait des centaines de VPN à choisir, nous recommandons toujours ExpressVPN.

De plus, la garantie de remboursement flexible de 30 jours d'ExpressVPN est difficile à discuter.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur se connecter.

