OnePlus 6 et 6T reçoivent le nouveau OxygenOS Open Beta 5

OxygenOS par OnePlus semble être parmi les meilleurs skins Android personnalisés. La société travaille à la mise à jour continue de son logiciel et publie régulièrement des versions bêta pour s’assurer que les nouvelles versions sont exemptes de bogues. Pour cela, OnePlus vient d’annoncer la cinquième Open Beta pour ses appareils des séries 6 et 6T.

La mise à jour apporte principalement des améliorations de stabilité et des corrections de bugs. Grâce à la mise à jour, une barre blanche sera supprimée, affichée sous le clavier, ce qui a posé des problèmes à certains et résout un problème avec les applications qui se sont écrasées lors des mises à jour. La société a également augmenté le niveau des correctifs de sécurité Android en février 2020.

OnePlus 6 et 6T, la mise à jour est prête à être téléchargée

Certaines applications système ont également été améliorées. L’application d’appel a reçu des optimisations pour son mode à une main et un correctif pour les contacts en double. La fonctionnalité du mode Zen, cependant, a été portée à la version 1.5.0, ce qui améliore la synchronisation des badges et des données utilisateur. Certains autres changements sont spécifiques à l’Inde.

Les membres du forum OnePlus signalent que la nouvelle version semble vraiment plus stable et semble également inclure la prise en charge de Google Pay. En fait, ce service semble manquer depuis un certain temps. Vous pouvez télécharger la version bêta sur le site Web OnePlus (OnePlus 6, OnePlus 6T), mais elle n’est pas encore disponible. Gardez à l’esprit que, comme pour toute version préliminaire du logiciel, vous pouvez rencontrer des problèmes de stabilité. Assurez-vous de sauvegarder vos données avant de continuer.