OnePlus 7 et 7 Pro reçoivent OxygenOS Open Beta 7 avec RAM et améliorations de charge

Les OnePlus 7 et 7 Pro ont déjà reçu une version stable d'Android 10, suivie de quelques versions mineures corrigeant des problèmes supplémentaires. Puisqu'il n'y a pas de repos pour les méchants et qu'il y a toujours des bugs à exterminer, la société continue de peaufiner son logiciel et vient de publier une autre bêta ouverte pour les deux appareils. Il vient avec des améliorations de charge et de gestion de la mémoire ainsi que les corrections de bugs habituelles.

La nouvelle fonctionnalité de charge optimisée d'OxygenOS Open Beta 7 est censée améliorer les performances de votre batterie en fonction de l'utilisation. Bien que OnePlus ne partage aucun détail sur ce mode, je pense qu'il ralentira la charge lorsqu'il est peu probable que vous utilisiez votre téléphone bientôt (par exemple, la nuit) pour préserver la santé chimique de la batterie. Il existe également des optimisations pour la gestion de la RAM et un correctif pour un problème qui affichait le mauvais format d'heure dans la barre d'état. De plus, le mode de lecture de OnePlus a reçu un nouvel effet chromatique censé adapter intelligemment la gamme de couleurs et la saturation de votre écran.

Changelog Système Ajout d'une fonction de charge optimisée pour améliorer les performances de la batterie en fonction de l'utilisation (Paramètres – Batterie – Charge optimisée) Optimisation de la gestion de la RAM Correction du problème avec l'enregistrement automatique des messages toast dans l'application de contact Correction du mauvais format d'heure dans la barre d'état Amélioration de la stabilité du système et corrections générales de bogues

Mode de lecture Ajout de l'option d'effet chromatique pour adapter intelligemment la plage de couleurs et la saturation pour une meilleure expérience de lecture (Paramètres – Affichage – Mode de lecture – Activer le mode de lecture – Effet chromatique)



Pour passer à la version bêta 7, vous devez déjà utiliser Open Beta 6, sinon son installation échouera. Vous pouvez télécharger la version bêta 6 sur le site Web de OnePlus (OnePlus 7 Pro, OnePlus 7). Les futures pré-versions viendront ensuite par voie hertzienne. Gardez à l'esprit que, comme toujours, une version bêta peut avoir de graves bogues qui pourraient limiter les capacités de votre appareil, alors procédez à vos risques et périls.