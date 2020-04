OnePlus 8 5G et OnePlus 8 Pro 5G: prix et spécifications

La présentation des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro 5G est marquée pour le 14 avrilBien que nous ayons traversé des semaines très intenses au cours desquelles, grâce aux nombreuses fuites qui se sont produites, nous avons pu connaître presque toutes les clés de ces nouveaux terminaux.

En plus de la date de présentation, nous connaissons clairement le design des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro 5G, nous connaissons leurs spécifications et nous avons même pu voir le prix de vente dans différentes devises qu’ils auront dans leurs différentes configurations. Normalement, ces types de fuites sont généralement complètement comblés, nous ne nous attendons donc pas à des surprises.

Comme nous pouvons le voir dans les images que nous accompagnons, toutes les clés que nous avions vues au niveau du design sont conservées: tous les écrans avant avec caméra intégrée dans un espace circulaire “flottant”, bordures d’écran réduites et Finition type “bord” qui s’étend le long des côtés, créant un effet très intéressant que, comme beaucoup de nos lecteurs le savent, Samsung a popularisé il y a quelques années avec la première du Galaxy S6 + Edge.

La qualité de construction des deux terminaux sera la même que celle que nous avons vue dans les générations précédentes, c’est-à-dire que nous pouvons une combinaison de métal et de verre.

Spécifications OnePlus 8 5G

Affichage: Super AMOLED 6,55 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

SoC: Qualcomm Snapdragon 865 avec processeur à huit cœurs, Adreno 650 et GPU 5G.

La mémoire: 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5.

Stockage: 128 Go-256 Go de capacité de stockage UFS 3.0.

Caméra frontale: 16 MP.

Appareil photo principal– Trois caméras, un objectif principal de 48 MP, un grand angle de 16 MP et une macro de 2 MP.

La batterie: 4 300 mAh avec charge rapide (30 W).

Autres: Certificat de résistance à la poussière et à l’eau IP68, lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Dimensions et poids: 160,2 mm x 72,9 mm x 8 mm, 180 grammes.

Système opératif: Android 10.

Spécifications OnePlus 8 Pro 5G

Affichage: Super AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 3,1668 x 1440 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

SoC: Qualcomm Snapdragon 865 avec processeur à huit cœurs, Adreno 650 et GPU 5G.

La mémoire: 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5.

Stockage: 128 Go-256 Go de capacité de stockage interne UFS 3.0

Caméra frontale: 16 MP.

Appareil photo principal– Quatre caméras, 48MP principal, 48MP grand angle, téléobjectif 8MP et capteur de profondeur 5MP.

La batterie: 4 510 mAh avec charge rapide (30 W), charge sans fil (30 W) et charge inversée (3 W).

Autres: Certificat de résistance à la poussière et à l’eau IP68, lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Dimensions et poids: 165,3 mm x 74,4 mm x 8,5 mm, 199 grammes.

Système opératif: Android 10.

Prix ​​OnePlus 8 5G et OnePlus 8 Pro 5G

Comme nous l’anticipons, les deux terminaux seront disponibles 14 avril bien qu’en quantité limitée, ce qui signifie que de nombreux utilisateurs devront probablement attendre 21 avril pour obtenir une unité si la demande finit par être très élevée.

Ceux-ci sont le prix estimés des deux modèles dans leurs différentes versions:

OnePlus 8 8 Go-128 Go: 729 euros.

OnePlus 8 12 Go-256 Go: 829 euros.

OnePlus 8 Pro 8 Go-128 Go: 929 euros.

OnePlus 8 Pro 12 Go-256 Go: 1029 euros.

Comme on le voit il y a une augmentation de prix par rapport à la génération actuelle (le OnePlus 7T coûte 599 euros), ce que Pete Lau attribue au coût plus élevé des composants nécessaires à la création d’un smartphone 5G.