OnePlus 8, analyse: ne changez pas, améliorez

Le moment est venu et OnePlus a présenté la huitième version de ses mobiles, OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro. Cette fois, nous analyserons le 8, qui n’est pas une version bas de gamme du modèle Pro, mais une version premium qui a le meilleur de la maison et pour ceux qui veulent quelque chose de plus, il y a la version Pro.

Juste en regardant les spécifications, nous réalisons que nous avons affaire à un mobile prudent qui ne nous laissera pas mentir et nous donnera à tout moment ce dont nous avons besoin.

Affichage: Écran fluide Super AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, HDR10 + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

SoC: Qualcomm Snapdragon 865 avec processeur à huit cœurs, Adreno 650 et GPU 5G.

La mémoire: 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5.

Stockage: 128 Go-256 Go de capacité de stockage UFS 3.0.

Caméra frontale: 16 MP.

Appareil photo principal– Trois caméras, un objectif principal de 48 MP, un grand angle de 16 MP et une macro de 2 MP.

La batterie: 4 300 mAh avec charge rapide (30 W).

Autres: Wi-Fi 6 et lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Dimensions et poids: 160,2 mm x 72,9 mm x 8 mm, 180 grammes.

Système opératif: Android 10.

La conception

Plusieurs éléments attirent l’attention dans la conception du nouveau OnePlus. Il ne rompt pas du tout avec le design traditionnel des smartphones, mais il fait de petites adaptations dans le but d’améliorer la convivialité, en lui donnant une différenciation par rapport aux autres marques. En ce sens, nous voyons comment cela prend un pas en arrière dans la disposition des caméras, elles ne forment plus ce cercle saisissant mais plutôt elles sont alignées dans la ligne classique, de l’autre côté, la caméra avant est maintenant intégrée à l’écran, effaçant complètement l’encoche.

Ils ont également joué avec les couleurs, nous avons le noir classique et deux couleurs gaies et différentes. Vert glacier, rappelant les aurores boréales et les reflets glaciaires, créant un effet irisé.

Merci au disparition de l’encoche et comme ils ont réduit le lecteur d’empreintes digitales à l’écran, le mobile pèse un peu moins que les versions précédentes, 180 grammes et 8 mm d’épaisseur, de cette façon, ils le rendent plus facile à gérer, mais si nous venons d’un mobile plus petit et plus compact, il nous sera difficile au début de l’écrire couramment.

Pour améliorer l’adhérence, ils ont également fait sans verre pour leur corps. Le mobile est monté sur un corps métallique, il chauffe plus lorsque nous lui donnons une utilisation intensive ou si nous l’utilisons au soleil, mais en revanche il est plus confortable à manipuler et empêche les empreintes digitales. Bien entendu, ce corps est recouvert d’un Gorilla Glass 8 qui le protège d’éventuelles chutes. Bien qu’ils ne soient pas certifiés, la protection est de niveau IP68, avec protection contre la poussière et les liquides.

Ils ont également conservé le bouton de fusée sur le côté pour pouvoir changer rapidement le mode du téléphone sans avoir à le déverrouiller.

Affichage

L’écran est l’un des grands succès de la maison et le OnePlus 8 n’est pas loin derrière. Nous sommes devant un écran de 6,55 pouces, incurvé sur les bords, affichage fluide et avec tarif Rafraîchissement à 90 Hz. La précision des couleurs est JNCD 0.4, cette norme indique la précision de la couleur, il est possible que si nous ne prêtons pas beaucoup d’attention aux détails, nous ne remarquerons pas cette amélioration, mais nous la remarquerons lorsque nous passerons du OnePlus 8 à un autre téléphone mobile avec un écran inférieur. La résolution est de 2400 x 1080 pixels résultant en une densité de 402 dpi. La luminosité atteint 1100 nits, un score plus élevé que son prédécesseur immédiat, le OnePlus 7T.

Le rapport d’écran est 20: 9, une plus grande amplitude qui améliore la productivité et le plaisir de la consommation multimédia. Il a également la cote A + de Display Mate.

N’oubliez pas que, comme dans tous les derniers modèles OnePlus, la couleur de l’écran peut être ajustée à celle qui nous convient le mieux dans chaque cas, Intense, Naturel ou Avancé, dans laquelle nous trouverons: Large gamme de couleurs AMOLED, sRGB, Display P3.

Cette amélioration du taux de rafraîchissement de l’écran est principalement observée dans le défilement vertical dans des applications comme Twitter, Instagram ou lors de la navigation dans un long document, où le texte n’est pas si facilement flou lors du défilement.

Tout comme dans OnePlus 7T et 7T Pro, le le taux de rafraîchissement de l’écran est adaptatif. En d’autres termes, si une application prend en charge des taux de rafraîchissement de 90 Hz, le OnePlus 8 l’affichera, mais si l’application ne peut atteindre que 60 Hz, l’écran s’adaptera à ce taux pour afficher correctement le contenu sans artefacts étranges.

Appareil photo

Le système de caméras polyvalent du OnePlus 8 se compose de trois caméras pour capturer chaque instant dans les moindres détails. La caméra principale a le capteur Sony 48MP IMX586 pour capturer des images avec un niveau de clarté supérieur. Avec un processeur de signal d’image Spectra 480, qui permet de générer quatre fois plus de pixels qu’auparavant, le OnePlus 8 est capable de capturer des photos plus clairement avec un traitement d’image avancé tel que HDR.

Pour terminer la configuration de l’appareil photo, l’appareil dispose d’un objectif ultra grand-angle 16MP avec un champ de vision de 116 degrés pour de superbes effets panoramiques.

La grande nouvelle est qu’il intègre désormais un capteur de photographie macro 2 MP f / 2.4 qui remplace le téléobjectif du OnePlus 7T. Il manque de téléobjectif mais intègre un zoom logiciel X2.

Au niveau logiciel, dans le Vidéoont incorporé Mode super stable qui est responsable de la stabilisation de l’image lorsque les résolutions 4K et 1080p sont sélectionnées à 30 ips.

Bien sûr, le OnePlus 8 dispose également d’un Mode pro dans lequel les paramètres manuels sont regroupés, et le seul dans lequel vous pouvez sélectionner le format de fichier RAW ou JPG pour enregistrer les informations des images.

Le mode Portrait Il se trouve sur le carrousel des options de prise de vue et sélectionne automatiquement le type de flou qui correspond à l’arrière-plan. Étant donné que ce mode de prise de vue utilise la combinaison de l’objectif grand angle avec l’appareil photo principal, il vous permet de sélectionner l’ouverture focale à utiliser. Ceci est utile, par exemple, pour prendre des portraits avec plus d’une personne.

Une autre nouveauté est le chemin Nocturne qui polit de nombreuses photos prises la nuit, éliminant le bruit et donnant une netteté.

Zoom détail

Mode photo vs mode normal

Je veux dire

Beauté du filtre du mode portrait de l’appareil photo avant

Mode portrait de l’appareil photo avant

Caméra frontale en mode normal





Batterie et performances

OnePlus 8 améliore un peu sa batterie par rapport au 7T et maintient une charge rapide. La batterie est 4.300mAh, qui offre 13% de durée supplémentaire pour garder l’appareil autonome tout au long de la journée. Technologie de charge rapide Charge de distorsion 30T Vous permet de charger 50% de la batterie en seulement 22 minutes, même si le smartphone est utilisé pendant le processus.

Comme cela se produit généralement avec les téléphones OnePlus dont la résolution est de 90 Hz, la première semaine n’atteindra pratiquement pas le jour. C’est parce que le mobile «apprend à nous connaître». Toutes nos routines doivent être apprises afin que l’optimisation logicielle optimisée par batterie dispose de suffisamment d’informations pour savoir quelles applications et quels services nous utilisons le plus. Après une semaine, nous commencerons à voir que le téléphone dure plus longtemps, atteignant la fin de la journée assez librement, lorsque nous l’avons utilisé pour une utilisation normale des réseaux sociaux, du navigateur et du courrier électronique. Il contribue également à l’optimisation des performances de 20% qui inclut le Snapdragon 865.

Le OnePlus 8 prend également note des alarmes que vous avez activées et apprend quand vous allez commencer votre journée pour commencer à charger avec suffisamment de temps pour être à 100% lorsque l’alarme se déclenche.

Dans ce cas, la charge rapide sans fil est réservée à la version Pro.

Côté performance, avec un Snapdragon 865 et 12 Go de RAM il y a peu de choses qui peuvent mal tourner. Les jeux et le multitâche répondent en toute sérénité à des performances maximales.

En outre, le OnePlus 8 dispose de 256 Go de stockage UFS 3.0 qui offre l’une des vitesses les plus rapides de l’industrie à cet égard.

Logiciels

OnePlus est clair que sa couche, OxygenOS, il doit être le plus fluide et le plus délicat d’Android et ils s’efforcent de tenir compte de nombreuses recommandations de ses utilisateurs. Dans ce cas, nous avons un OxygenOS raffiné avec un nouveau mode sombre qui essaie d’être compatible avec le plus grand nombre d’applications.

Le mode Zen qui nous permettait de nous déconnecter du mobile pendant quelques minutes disparaît. Mais si nous devons encore nous déconnecter de force du mobile pendant un certain temps, nous pouvons le configurer à partir de la section Bien-être numérique qui est disponible sur tous les téléphones Android.

Ils ont également ajouté un nouveau système de navigation qui inclut des gestes plus fluides pour naviguer vers l’avant ou vers l’arrière, fermer ou modifier des applications.

Parallèlement à l’annonce du lancement de ses derniers produits phares, OnePlus a également confirmé sa collaboration avec Google pour proposer Google One, le programme d’abonnement de Google qui offre une extension de stockage dans Google Drive, Gmail et Google Photos, ainsi qu’une copie. Sécurité téléphonique automatique. Avec Google One, les utilisateurs peuvent conserver leurs photos et contacts dans le cloud et bénéficier d’une plus grande sécurité. De plus, tous les utilisateurs de la famille OnePlus 8 peuvent profiter d’un essai gratuit de 100 Go de stockage cloud pendant 3 mois, tandis que les utilisateurs qui ont des modèles précédents de OnePlus peuvent opter pour un essai gratuit d’un mois.

La famille OnePlus 8 donne également accès au mode mains libres Alexa et à Push-to-Talk. Pour ce faire, il sera simplement nécessaire de télécharger l’application Alexa et de terminer la configuration pour pouvoir demander à passer des appels téléphoniques, contrôler les appareils domestiques et accéder à la bibliothèque de compétences Alexa, entre autres. Au cours des prochains mois, OnePlus lancera de nouvelles options qui permettront aux utilisateurs d’utiliser Alexa pour lancer le mode Zen et envoyer du contenu du téléphone au téléviseur. À cet égard, Amazon et OnePlus se sont engagés à offrir aux clients le choix et la flexibilité d’interagir avec plusieurs services vocaux, ce que la nouvelle famille OnePlus 8 offre et permet.

Prix ​​et disponibilité

OnePlus 8 noir onyx et vert glacial 8 Go-128 Go: 709 euros. Disponible à partir du 21 avril.

OnePlus 8 Glacial Green 12 Go-256 Go: 809 euros. Disponible à partir du 21 avril.

OnePlus 8 Interstellar Glow 12 Go-256 Go: 809 euros. Disponible à partir du 4 mai.

Conclusions

Il est difficile pour un téléphone OnePlus de décevoir, le OnePlus 8 surpasse le OnePlus 7T si nécessaire et sera un digne successeur parmi les fans les plus fidèles de la marque et convaincra sûrement un nouvel adepte. Puisque pour environ 800 euros nous pouvons avoir l’un des meilleurs téléphones portables du marché qui assurera également une vieillesse respectable sans avoir à le changer l’année suivante.

OnePlus 8



RÉSUMÉ

L’un des meilleurs mobiles du marché, avec d’excellentes fonctionnalités.