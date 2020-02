OnePlus 8 arrivera avec un lancement anticipé et dans de nouvelles couleurs

Depuis quelques années maintenant, OnePlus a commencé à présenter deux familles de smartphones par an. Le premier semestre est dédié à la nouvelle génération, tandis que le second est réservé à la version dite “T” qui ajoute quelques améliorations mais conserve le même numéro.

Le lancement a généralement lieu près du mois de juin, puis au milieu de l’année. Toutefois, OnePlus pourrait changer son approche cette année et anticiper la présentation du nouveau haut de gamme.

Selon les rumeurs des fuyards les plus actifs du secteur, la nouvelle famille OnePlus 8 pourrait arriver beaucoup plus tôt que d’habitude. même on parle des premiers mois de l’année plutôt qu’en été.

L’utilisateur de Twtitter, Ishan Agarwal, un bécheur très compétent, a déclaré que le lancement de la famille OnePlus 8 aura lieu entre mars et avril. la la marque présentera deux smartphones qui pourraient être OnePlus 8 et 8 Pro, mais ce dernier n’est pas encore tout à fait clair.

En fait, au lieu de la version Pro, le constructeur pourrait opter pour une version Lite. Comme si cela ne suffisait pas, les deux appareils arboreront une nouvelle couleur. Le leaker indiquait le vert comme teinte principale de la nouvelle couleur.

Vous avez des nouvelles #OnePlus à partager avec vous tous! Le OnePlus 8 & 8 Pro (qui sait, peut-être le 8 Lite aussi) sera lancé plus tôt cette fois! Attendez-vous à un lancement fin mars ou avril. De plus, il y aura une nouvelle couleur verte pour les deux téléphones. Êtes-vous excité pour ces téléphones? pic.twitter.com/ceUjcWOzm4

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 7 février 2020

Le principal avantage de ce changement est que les principaux concurrents tels que Xiaomi, Huawei et Samsung ils lancent leurs appareils dans les premiers mois de l’année. En fait, déjà le 11 février, vous pourrez découvrir le haut de gamme de Samsung et Xiaomi le même jour.

De cette façon, la distance temporelle entre la version de base et la version “T” pourrait être plus marqué et justifier un nouvel appareil à la fin de l’année e entre 4 et 6 mois plus tard.