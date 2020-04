OnePlus 8: caractéristiques, spécifications et prix

Le OnePlus 8 Ce sera la lettre que la firme asiatique, déjà bien connue dans le domaine des smartphones, joue contre le reste des entreprises technologiques du secteur dans cette première partie de l’année. Une rénovation qui donne un coup de jeune aux terminaux de la marque après la dernière itération et qui arrive avec l’intention de convaincre que – malgré le prix plus élevé – ils continuent d’être le pari le plus attractif.

Parce que l’une des clés des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro est son prix plus élevé, qui vient à la hauteur des améliorations qui, bien qu’elles placent les nouveaux appareils parmi les meilleurs du moment en termes de spécifications, continuent de les éloigner de la promesse de la basse prix qui a été si répété dans le passé. Quelque chose de similaire à ce qui a été observé, très récemment, avec le Xiaomi Mi 10 Pro.

Heureusement, comme mentionné, le fait d’augmenter son coût se traduit également par une avancée qualitative qui met ces terminaux à égalité avec les principaux concurrents, vous permettant de vous mesurer aux principaux constructeurs du moment.

OnePlus 8 Pro: puissance et design

Attrayant, comme toujours, d’un point de vue design, le OnePlus 8 comprend d’abord un grand panneau AMOLED de 6,55 pouces qui répète l’une des étoiles ajoutées de son prédécesseur: le Taux de rafraîchissement de 90 Hz. Grâce à lui, l’expérience quotidienne d’utilisation du terminal devient plus fluide et agréable.

OnePlus 8

Les dimensions

160,2 x 72,9 x 8,0 mm

Le poids

180 g

Affichage

6,55 “AMOLED, FHD +, 90 Hz

Processeur

Qualcomm Snapdragon 865

RAM

8/12 Go

La mémoire

128/256 Go

Appareil photo principal

48 MP f / 1,75 + 2 MP f / 2,4 + 16 MP f / 2,2

Caméra frontale

16 MP f / 2.0

Caméra vidéo principale

4K 30/60 ips, 1080p 30/60 ips, super ralenti 720p 480 ips, 1080p 240 ips

Caméra vidéo frontale

1080p 30fps

La batterie

4300 mAh avec une charge rapide de 30 W

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Système

Android 10

Prix

709 € (8 + 128 Go) / 809 € (12 + 256 Go)

A cette occasion, la face avant est livrée avec une caméra frontale perforée sur le même écran, une tendance croissante également chez les fabricants de smartphones. En dessous, en plus du lecteur d’empreintes digitales, l’une des raisons de l’augmentation de son prix: le Processeur Snapdragon 865, de Qualcomm, et sa capacité inhérente – modem – à fournir une connectivité 5G à l’appareil.

Il est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et d’un Batterie de 4 300 mAh avec charge rapide à 30 W, ce qui permet de remplir le réservoir de moitié en 22 minutes. Avec cela, ils finissent par présenter une configuration avec peu d’inconvénients en termes de puissance et de performances.

La section de la caméra est marquée par un Capteur principal de 40 mégapixels, un grand angle et une macro; tandis que l’avant reste à 16 MP.

OnePlus 8: prix et disponibilité

Le OnePlus 8 arrivera en Espagne le lendemain 21 avril, pouvoir acheter via le propre site de la marque, où il peut être réservé ce même 14 avril. Il le fera dans les deux configurations détaillées ci-dessus: 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, ou 256 Go de stockage et 12 Go de RAM.

Il le fera au prix de 709 euros pour le premier, disponible en Onyx Black et Ice Blue; et de € 809 pour le reste, dont les couleurs sont Glacial Green et Interstellar Bright.

