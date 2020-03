OnePlus 8 devrait être lancé beaucoup plus tôt que prévu – .

L’épidémie de coronavirus a mis plus de quelques lancements de produits de haut niveau en danger d’être retardé, mais au moins un fournisseur de smartphones pourrait être en avance sur le calendrier. Citant une source proche de la société, TechRadar rapporte que OnePlus devrait lancer son prochain téléphone phare au cours de la deuxième semaine d’avril. Le OnePlus 8 sera apparemment dévoilé à l’échelle mondiale en avril, ce qui signifie que la disponibilité mondiale devrait suivre peu de temps après.

Traditionnellement, OnePlus a lancé deux lignes téléphoniques au cours de l’année – un modèle en été et une version améliorée de ce modèle à l’automne. Par exemple, les OnePlus 7 et 7 Pro ont fait leurs débuts en mai 2019, tandis que les OnePlus 7T et 7T Pro ont été présentés pour la première fois fin septembre et début octobre, respectivement. On s’attend à ce que OnePlus utilise une stratégie similaire en 2020, mais avec l’ajout d’un nouveau modèle «Lite».

Selon les fuites précédentes, le OnePlus 8 Lite comportera un écran de 6,4 pouces avec une découpe à perforation unique en haut de l’écran pour la caméra selfie et un panneau arrière en verre incurvé avec un module rectangulaire à double caméra. Si les rendus sont précis, ils ressembleront extrêmement au Galaxy S20 de Samsung.

Pendant ce temps, le OnePlus 8 aurait un écran incurvé de 6,6 pouces avec une caméra selfie à pincement dans le coin gauche de l’écran, ainsi qu’une configuration à trois caméras à l’arrière. Et enfin, le OnePlus 8 Pro aura un écran QHD + encore plus grand à 6,65 pouces et une matrice de quatre caméras arrière avec un capteur de temps de vol.

La source de TechRadar n’a pas pu confirmer quels produits spécifiquement seront dévoilés lors de l’événement de la mi-avril, mais il y a de fortes chances que nous puissions voir les trois modèles OnePlus 8 le mois prochain. C’est tout ce que nous savons pour l’instant, mais si l’événement révélateur du OnePlus 8 est vraiment proche, plus de fuites devraient bientôt disparaître.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.