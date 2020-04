OnePlus 8 est maintenant disponible à l’achat, avec peut-être également un cadeau gratuit.

Si vous attendiez patiemment la date de sortie de OnePlus 8, vous n’aurez plus à vous asseoir pendant longtemps, car le téléphone est désormais disponible à l’achat aux côtés de son frère Pro.

Après avoir été lancé exactement une semaine plus tôt, vous pouvez désormais récupérer la série OnePlus 8 de téléphones à différents endroits en fonction de votre région, des fournisseurs spécifiques bénéficiant d’une exclusivité dans certaines régions.

Selon l’endroit où vous achetez votre téléphone OnePlus 8, vous pouvez en fait obtenir un petit supplément gratuit – certains détaillants regroupent les écouteurs sans fil Bullets Wireless 2 avec le téléphone sans frais supplémentaires, alors faites le tour pour voir si vous pouvez trouver des détaillants le faire dans votre région.

Étant donné que de nombreuses compagnies de téléphone reportent les lancements ou les dates de sortie de téléphones en raison de la situation mondiale actuelle, il y a moins de nouveaux appareils sur les étagères numériques, de sorte que le OnePlus 8 a moins de concurrence qu’il n’en aurait eu d’autres années.

Donc, si vous recherchez un nouveau smartphone (et récemment sorti), il pourrait être l’une de vos seules options.

Qu’est-ce que le OnePlus 8?

Le OnePlus 8 a un écran de 6,55 pouces avec une résolution de 1080 x 2400, ce qui est augmenté jusqu’à 6,78 pouces et 1440 x 3168 pour le modèle Pro. Ce dernier téléphone a également un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un toucher meilleur que le 90 Hz du OnePlus 8 standard.

Les deux téléphones utilisent le chipset Snapdragon 865 pour une puissance de traitement haut de gamme, et ce sont également des téléphones 5G, donc si vous recherchez une connectivité de nouvelle génération, le OnePlus 8 pourrait être l’une des options les plus abordables.

En termes de caméras, l’appareil de base a un vivaneau principal de 48MP, un ultra-large de 16MP et un macro de 2MP, et le OnePlus 8 Pro a un principal de 48MP, un téléobjectif de 8MP ultra-large, 8MP et un appareil de détection de profondeur de 5MP, donc c’est certainement un puits de photographie ronde. Les deux ont également des caméras frontales 16MP.

Le OnePlus 8 a un bloc d’alimentation de 4300 mAh et est passé à 4510 mAh sur le Pro, et les deux ont une charge de 30 W. Cependant, le Pro a également une charge sans fil inversée de 30 W et 3 W, vous pouvez donc l’utiliser pour alimenter d’autres appareils.

Si ces téléphones vous semblent intrigants, vous pouvez consulter leurs prix dans votre région ci-dessous:

Les meilleures offres OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro d’aujourd’hui