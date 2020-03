OnePlus 8 et 8 Pro: spécifications filtrées

Oneplus C’est une autre entreprise qui s’apprête à présenter ses nouveaux fleurons. Les OnePlus 8 et 8 Pro encore une fois, ils émergent comme l’un des modèles les plus intéressants et attrayants au cours du premier semestre, et aujourd’hui une grande partie de ses spécifications ont été divulguées. Les informations proviennent de 91mobiles, un portail qui, avec Steve H. McFly (@OnLeaks), a partagé les premiers rendus des deux terminaux il y a quelques semaines.

Comme ils l’expliquent, les deux modèles partageront certains composants, à commencer par le dernier processeur haut de gamme Qualcomm, le Snapdragon 865. Le OnePlus 8 pourrait se vanter d’un écran AMOLED 6,55 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, capteur d’empreintes digitales intégré et une perforation pour donner de l’espace à la caméra frontale. Le 8 Plus, quant à lui, grandira jusqu’à 6,65 “ avec la même liste de fonctionnalités dans le panneau.

Le frère cadet serait proposé en trois variantes en fonction de sa mémoire RAM et de son stockage interne UFS 3.0: 6 Go / 128 Go, 8 Go / 128 Go et 12 Go / 256 Go. Cependant, la capacité mémoire de la version Plus est inconnue pour l’instant; Son stockage atteint probablement 512 Go pour répondre aux propositions des autres fabricants.

Les deux terminaux seraient compatibles avec une charge sans fil de 30 W

En ce qui concerne la section photographique, le OnePlus 8 Plus n’est connu que pour accueillir quatre caméras dans la région arrière, tandis que l’avant aurait un capteur 32 MP. Heureusement, ils ont partagé plus d’informations sur le OnePlus 8: il incorporerait une configuration à trois caméras avec des capteurs 48 MP, 16 MP et 2 MP. Votre batterie serait de 4000 mAh avec support pour Charge sans fil 30 W, y compris le réversible.

Le 8 Plus aurait des nouvelles exclusives: 10V 5A Super Warp charge rapide et support pour “Double réseau 5G”. Cependant, il n’est pas clair s’il aura deux emplacements pour carte SIM. Depuis lors, Android 10 Ce sera le système d’exploitation des deux smartphones. Quand vont-ils apparaître? Le constructeur ne le rend toujours pas officiel, bien que toutes les rumeurs pointent vers le 14 avril.

