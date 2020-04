OnePlus 8 et 8 Pro, toutes les spécifications techniques quelques heures après le lancement

Quelques jours après le lancement officiel prévu le 14 avril, un fuite nouvelle et détaillée révèle la quasi-totalité de la fiche technique répertoriée toutes les fonctionnalités de OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, en plus de la nouvelle coloration Interstellar Glow, qui est, entre autres, celle que vous voyez dans l’image d’ouverture de cet article. Appelez pour parler, voici la fiche technique de OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro tel que rapporté par Roland Quandt de WinFuture.

OnePlus 8

Dimensions et poids: 160,2 x 72,9 x 8,0 mm; 180g

afficher: 6,55 ″ Fluide AMOLED; FHD + (2400 x 1080 pixels); Taux de rafraîchissement à 90 Hz; HDR10 +

SoC: Qualcomm Snapdragon 865 (1x Kryo 585 (basé sur ARM Cortex-A77) Core principal à 2,84 GHz + 3x Kryo 585 (basé sur ARM Cortex-A77) Core de performance à 2,4 GHz + 4x Kryo 385 (basé sur ARM Cortex A55) à 1,8 GHz); GPU Adreno 650

RAM: 8 Go LPDDR4X; 12GB LPDDR4X

Mémoire interne: 128 Go UFS 3.0; 256 Go UFS 3.0

batterie: 4 300 mAh; Charge rapide filaire 30W (Warp Charge 30T – 5V / 6A)

Caméra externe: Capteur principal 48MP Sony IMX586, f / 1.75, OIS, EIS, PDAF, CAF + grand angle 16 MP, macro f / 2.2 + 2 MP, f / 2.4; Vidéo: 4K à 30/60 ips; 1080p @ 30/60 ips; 1080p à 240 ips; 720p à 480 ips; Vidéo HDR

Caméra interne: Sony IMX471 16MP, f / 2.0, mise au point fixe, EIS, 1080p @ 30fps

Autres fonctionnalités: Capteur d’empreintes digitales intégré; Bluetooth 5.1; USB Type-C USB 3.1 Gen 1; NFC; Wi-Fi 6; GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Système d’exploitation: Android 10 avec OxygenOS

couleurs: Noir onyx; Vert glaciaire; Lueur interstellaire

OnePlus 8 Pro

Dimensions et poids: 165,3 x 74,4 x 8,5 mm; 199g

afficher: 6,78 ″ Fluide AMOLED; QHD + (3168 x 1440 pixels); Taux de mise à jour à 120 Hz; HDR10 +; Technologie MEMC

SoC: Qualcomm Snapdragon 865 (1x Kryo 585 (basé sur ARM Cortex-A77) Core principal à 2,84 GHz + 3x Kryo 585 (basé sur ARM Cortex-A77) Core de performance à 2,4 GHz + 4x Kryo 385 (basé sur ARM Cortex A55) à 1,8 GHz); GPU Adreno 650

RAM: 8 Go LPDDR5; 12GB LPDDR5

Mémoire interne: 128 Go UFS 3.0; 256 Go UFS 3.0

batterie: 4 510 mAh; Charge rapide filaire 30W (Warp Charge 30T – 5V / 6A); Charge sans fil rapide de 3oW (Warp Charge 30 Wireless); Recharge sans fil inversée

Caméra externe: Sony IMX689 48MP, f / 1,78, pixel 1,12µ, OIS, EIS, PDAF, CAF, LAF + capteur ultra grand angle 48MP, téléobjectif f / 2,2 + 8MP, f / 2,4, OIS, zoom hybride 3X + 5 MP, objectif à filtre couleur f / 2.4; Vidéo: 4K à 30/60 ips; 1080p @ 30/60 ips; 1080p à 240 ips; 720p à 480 ips; Vidéo HDR; Zoom audio

Caméra interne: Sony IMX471 16MP, f / 2.0, mise au point fixe, EIS, 1080p @ 30fps

Autres fonctionnalités: Capteur d’empreintes digitales intégré; Bluetooth 5.1; USB Type-C USB 3.1 Gen 1; NFC; Wi-Fi 6; GPS, GLONASS, Beidou, Galileo; capteur laser, capteur de détection de scintillement, capteur RVB avant; Certification IP68

Système d’exploitation: Android 10 avec OxygenOS

couleurs: Noir onyx; Vert glaciaire; Bleu outremer