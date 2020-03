OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro pourraient être annoncés le 15 avril

Les nouveaux fleurons de la société chinoise OnePlus ils auraient dû faire leur entrée officielle sur le marché ces jours-ci, mais comme nous le savons, l’épidémie de coronavirus a forcé l’entreprise à reporter la présentation. Cependant, il semble que l’entreprise ait déjà corrigé la nouvelle date pour annoncer ses appareils.

Les nouveaux produits phares OnePlus arriveront le 15 avril, mais sans le OnePlus 8 Lite

La date présumée choisie pour la présentation officielle du nouveau haut de gamme OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro est prévu pour le prochain 15 avril. Ils ont donné cette information Max J. à travers un post sur le Twitter social bien connu et le portail bien connu WinFuture. Selon ce dernier, l’événement de présentation sera très certainement diffusé en raison de l’épidémie de COVID-19.

En plus de ces informations, il a également été révélé qu’au moins pour le moment la version Lite des nouveaux fleurons ne sera pas annoncée OnePlus. Nous parlons de la prochaine OnePlus 8 Lite, le premier smartphone de la société chinoise qui ne sera pas alimenté par un processeur domestique Qualcomm. A bord du nouvel appareil, en effet, il y aura un processeur MediaTek, c’est le nouveau SoC MediaTek Dimensity 1000. Ce smartphone pourrait représenter un appareil avec un rapport élevé entre qualité et prix, étant donné qu’il semble qu’il sera distribué à un prix d’environ 450 €.

Ce smartphone devrait être annoncé sur le marché dans quelques mois. OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro au lieu de cela, ils arriveront dans environ un mois. Nous vous rappelons que les deux appareils disposeront d’une excellente fiche technique. Cela comprend un écran SuperAMOLED avec une haute résolution et un taux de rafraîchissement de 120 Hz et le puissant processeur Snapdragon 865 de Qualcomm.