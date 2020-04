OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont mis à jour, voici toutes les actualités

Les nouveaux smartphones OnePlus série 8 ont été annoncés il y a quelques jours à peine OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro reçoivent la première mise à jour aujourd’hui. La mise à jour introduit nombreuses nouveautés et améliorationsainsi que le plus récent correctif de sécurité. A partir du moment où les deux smartphones ne sont pas encore disponibles à l’achat, les utilisateurs qui décident de acheter un smartphone OnePlus 8 Series il devra mettre à jour son appareil dès qu’il l’aura configuré. En attendant, voici toutes les nouvelles qui ont été introduites avec cette première mise à jour.

Mises à jour du système

Affichage amélioré des icônes dans la barre d’état

L’expérience du geste du dos a été améliorée

Les écouteurs OnePlus Wireless Z peuvent désormais être intégrés à Dolby Atmos pour une meilleure qualité sonore

Ajout de la fonction double touche pour réactiver l’écran de verrouillage avec affichage ambiant

Ajout de la section Conseils et assistance OnePlus dans les paramètres. Découvrez ici toutes les nouvelles fonctionnalités et réponses aux problèmes les plus courants

Ajout d’une légende en direct, cela détectera la parole dans le contenu multimédia et générera automatiquement des sous-titres [Per abilitare: Impostazioni-Sistema-Accessibilità-LiveCaption]

Correctif de sécurité Android mis à jour en mars 2020

Pack GMS mis à jour en février 2020

Mises à jour de la caméra

Optimisé l’expérience de prise de vue de la caméra et une plus grande stabilité

Optimisation de l’effet de l’animation et amélioration de l’interaction

Ajout d’une fonction de filtre vidéo

Mises à jour du téléphone

Ajout d’informations de contact pour les appels entrants

Mises à jour du réseau

Activé 3 UK 5G

Suède Tele2 VoWiFi activé

T-Mobile Australia VoWiFi et 5G activé

Performances et stabilité optimisées de la transmission de données

Mises à jour de l’assistant vocal

Vous pouvez maintenant réactiver l’assistant vocal de votre choix en appuyant simplement longuement sur le bouton d’alimentation [Per abilitare: Impostazioni-Pulsanti e gesti-Premi e tieni premuto il pulsante di accensione-Scegli l’app che desideri attivare]