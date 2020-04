OnePlus 8, la société confirme officiellement certaines fonctionnalités clés

Quatorze jours seulement nous séparent des débuts de OnePlus Series 8, mais Pete Lau, PDG de la société, a au cours des dernières heures publié sur le forum OnePlus un post très corsé dans lequel émergent les spécifications techniques clés qui caractériseront les nouveaux smartphones.

OnePlus avait déjà annoncé, en janvier, que les nouveaux smartphones Série OnePlus 8 ils auraient arboré un incroyable écran avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui peut promouvoir un nouveau niveau d’expérience utilisateur plus fluide et plus engageant. À cela, Pete Lau a ajouté un nouvel ensemble d’informations. Le PDG de OnePlus, par exemple, a indiqué que le smartphone sera équipé de la “configuration la plus puissante à ce jour”: le SoC Qualcomm Snapdragon 865, accompagné d’un RAM LPDDR5 et un type de mémoire interne UFS 3.0, ce qui garantira une augmentation significative des performances du système tout en réduisant la consommation d’énergie.

OnePlus 8, les autres fonctionnalités

Plus précisément, le SoC Snapdragon 865 offre une augmentation de 25% des performances du processeur, une augmentation de 25% des temps de rendu GPU, avec une économie d’énergie de 25%. La plateforme offre également une réduction de 16% de la consommation d’énergie lors de la prise de vue vidéo et une augmentation de 40% de la puissance de traitement des pixels vidéo.

Ce sont les informations officiellement confirmées par OnePlus. Parmi les caractéristiques présuméesrappelez-vous plutôt la triple caméra arrière qui devrait consister en un Capteur principal de 48 mégapixels, un objectif ultra-large de 16 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Enfin, la caméra selfie devrait être de 16 mégapixels.