OnePlus 8, les appareils sont très populaires et c’est déjà un record de vente

Ces derniers jours, OnePlus a présenté la nouvelle famille d’appareils au monde. Quelques jours seulement après le lancement, la société a communiqué les données de vente qui vous laissent sans voix. En Chine, les deux terminaux ont totalisé plus de 100 millions de yuans, soit plus de 14 millions de dollars. Ce chiffre se réfère exactement la première minute, les terminaux ont été mis en vente.

Les prix en Chine commencent à 3999 yuans par OnePlus 8 avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. La variante avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte à la place 4 599 yuans. Quant à la version Pro, elle commence avec 8/128 Go au prix de 5399 yuans et 5999 yuans pour la version 12/256 Go. De toute évidence, il faut considérer que les prix en Chine sont différents de ceux à qui les appareils sont vendus en Italie.

OnePlus 8 et 8 Pro convaincre les utilisateurs, c’est le record de ventes

OnePlus a décidé de considérer là la somme de toutes les ventes réalisées sur les principales plateformes en Chine. Le calcul comprend à la fois les magasins en ligne et les magasins physiques ainsi que le site officiel de l’entreprise. Au total il y a plus de 20 mille unités achetées dans la première minute de la liste.

En succès de Les OnePlus 8 et 8 Pro sont donc évidents et l’entreprise ne peut qu’en être fière. Malgré le prix plus élevé que les prédécesseurs, le public a apprécié les innovations introduites. Certes, les finitions haut de gamme et les véritables performances haut de gamme ont amélioré la perception et par conséquent la volonté d’en acheter un.