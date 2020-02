OnePlus 8, les photos divulguées montrent un design similaire à OnePlus 7T Pro

OnePlus est également très populaire auprès des utilisateurs d’Android pour les prix de ses appareils. L’entreprise dose le bon rapport qualité / prix pour ses appareils et, avec les prix des smartphones haut de gamme qui augmentent de plus en plus, OnePlus séduit de nombreuses personnes.

OnePlus a récemment démontré ses capacités, du moins en théorie, mais ne vous attendez pas à ces fonctionnalités expérimentales sur les appareils de cette année. En fait, il semble que le prochain OnePlus 8 soit très similaire au OnePlus 7T Pro. Récemment, certaines images sont apparues sur le net qui semblent représenter le prochain appareil de la société, et les photos confirment la similitude avec le haut de gamme actuel.

OnePlus 8 pourrait avoir un design similaire à son prédécesseur

Il est en fait assez surprenant que nous n’ayons pas encore entendu de rumeurs et de pertes plus concrètes sur OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Nous connaissons déjà certains détails, mais ils sont nuls par rapport aux pertes des mois précédents sur l’appareil phare actuel de Samsung, le Galaxy S20. Cependant, il semble que les téléphones soient sur le point d’être lancés maintenant que des photos d’appareils en direct commencent à apparaître sur le net.

Bien sûr, nous ne pouvons pas vérifier directement la véracité de ces photos qui ont fui, mais elles s’alignent sur ce qui a fui dans le passé. Cela signifie essentiellement que les quatre caméras fournies, sauf une, sont alignées verticalement au milieu, exactement comme celles du OnePlus 7T Pro de l’année dernière.

Si ces photos sont réelles, cela signifie que OnePlus a mis à jour son modèle non professionnel à quatre caméras et la quatrième est un capteur de temps de vol 3D. Si dans les images apparues sur le net on observe vraiment le OnePlus, alors il y a encore moins de différences visibles par rapport au téléphone OnePlus haut de gamme de l’an dernier. Les différences, bien sûr, seront matérielles.

L’avant du téléphone peut comprendre un écran OLED 120K 2K. OnePlus 8 peut également être le premier téléphone d’entreprise à avoir un degré IP de résistance à la poussière et à l’eau et pourrait inclure une charge sans fil, ce qui peut suffire à satisfaire les fans.