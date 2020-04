OnePlus 8, Pete Lau révèle de nouveaux détails sur la conception des nouveaux smartphones

Moins d’une semaine après le lancement officiel, Pete Lau, PDG de OnePlus, a dévoilé une nouvelle série de détails sur la conception des prochains smartphones de la série 8. Un thème qui lui est cher, ainsi que l’un des aspects les plus prisés par l’entreprise, afin d’offrir à l’utilisateur un appareil non seulement “beau à regarder”, mais qui garantit également une expérience utilisateur confortable et facile, grâce à un design “lisse” et léger.

OnePlus, cependant, a toujours essayé de le mettre sur le marché des produits innovants à tous points de vue, même à partir de ce purement esthétique. En 2018, en effet, la société a été le premier fabricant de smartphones à sortir un appareil avec du verre incurvé et satiné à l’arrière. La combinaison de ces matériaux a permis de préserver la brillance et la consistance du métal, créant des effets de lumière spéciaux, le tout offrant un toucher doux et presque chaud.

OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, de nouveaux détails sur le design

Les nouveaux OnePlus 8, à la place, ont été faites avec le verre dépoli opaque de cinquième génération, obtenu avec un nouveau procédé de fabrication. OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro ont un profil plus fin et un poids plus léger, afin que le smartphone puisse être ergonomiquement et confortablement dans la paume de la main, avec un verre plus aplati, de manière à donner un apparence plus nette et accentuation des reflets lumineux.

Ce nouveau verre dépoli également reflète mieux les changements de lumière, donnant un sentiment de profondeur à la surface. Pour créer les combinaisons les plus belles et les plus sophistiquées, l’équipe OnePlus a expérimenté plus de trois cents couleurs et textures, avant d’arriver au résultat final qui sera dévoilé le 14 avril. Pete Lau, cependant, a déjà révélé sa coloration préférée: Vert glaciaire, pour “évoquer des sensations fraîches, écologiques, naturelles et juvéniles”.