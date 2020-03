OnePlus 8 Pro avec écran 120 Hz, chargement sans fil 30 W et IP68

Crédits image: @OnLeaks & 91Mobiles

L’événement de présentation de OnePlus 8 Pro est prévu pour le 15 avril, après de prétendus retards de développement causés par la propagation de COVID-19, qui auraient forcé la société à reporter l’événement de lancement des nouveaux smartphones de la série OnePlus 8, initialement prévu pour la première quinzaine de mars.

Quelques jours après la date présumée de lancement des nouveaux smartphones, Ishan Agarwal dévoile quelques-unes des fonctionnalités clés de OnePlus 8 Pro, qui semble être le premier smartphone de la société à avoir obtenu la certification IP68, ce qui le rend résistant à l’eau et à la poussière .

OnePlus 8, les fonctionnalités présumées quelques jours après l’événement de lancement

Selon les rapports du célèbre leaker, OnePlus 8 Pro aura un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution QHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Probablement, le smartphone sera alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 865, accompagné de Go ou 12 Go de RAM LPDDR5 et un espace de stockage interne de type NAND 3.0.

Quant au secteur photographique, il mettra en œuvre un quad-camera avec deux capteurs 48 MP à l’arrière. Très probablement, l’un de ces deux capteurs sera le principal, tandis que l’autre pourrait concerner un objectif ultra-large. OnePlus 8 Pro pourrait également être équipé d’un téléobjectif de 8 MP et d’un quatrième capteur de 5 MP qui pourrait être un macro-appareil photo ou un capteur de profondeur.

De plus, la batterie devrait avoir une capacité de 4510 mAh et prendre en charge la charge rapide filaire à 30 W et la charge sans fil à 30 W. Enfin, en ce qui concerne les couleurs, le smartphone est susceptible d’être disponible dans les variantes Black, Green et Glow .